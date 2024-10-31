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新規換銀行更方便 客戶可選擇第三方收集金融數據

記者胡玉立／即時報導
聯邦消費者金融保護局(CFPB)上月29日公布「開放銀行」新規定，讓消費者更容易貨比三家並轉換到不同銀行。圖為CFPB華府總部入口的徽章。(路透)
聯邦消費者金融保護局(CFPB)上月29日公布「開放銀行」新規定，讓消費者更容易貨比三家並轉換到不同銀行。圖為CFPB華府總部入口的徽章。(路透)

聯邦監管機構消費者金融保護局(CFPB)上月29日公布「開放銀行」新規定，讓消費者更容易貨比三家並轉換到不同銀行。備受矚目的新規定，客戶可以在金融服務企業間輕鬆傳輸個人資料，從而強化金融服務業競爭力。但新規已引起銀行強烈批評，銀行業組織30日在肯塔基州提起聯邦訴訟，指CFPB「超越法定授權」，要求停止該規範。

調查發現，國人平均擁有同一支票帳戶超過17年；其中10%消費者表示沒有更換支票帳戶的主因是覺得太麻煩。

CFPB局長邱普拉(Rohit Chopra)表示，正式名稱為「第1033條規則」的新規定將有助消除其中部分「障礙」；新規要求銀行、信用卡發卡機構和支付應用程式，提供客戶以電子方式取得其帳戶數據的方法，包括允許客戶選擇第三方收集這些數據，金融科技公司等機構將得以無縫傳遞關鍵訊息。

邱普拉以當前消費者可以換到別家通訊服務計畫但仍然沿用同一手機門號為類似比方表示，以後「消費者可以更容易擺脫平庸產品或服務」。

不過，為此提出聯邦訴訟的銀行組織認為，實施該規定成本過高，客戶也會因此面臨嚴重詐欺風險。

CFPB指出，目前至少已有1億國人允許第三方存取其各種金融帳戶，他們使用Plaid等應用程式將其銀行連接到TurboTax等個人預算軟體和服務。對這些人來說，「開放銀行」新法規相對沒那麼突出。

Plaid執行長裴瑞特(Zach Perret)30日在一場金融科技會議中表示，「1033規則從很多意義上來說已經存在，現在只是將數位金融經濟形式化。」

但監管方和支持者認為，開放銀行新規將推動重要變化，讓消費者受益。過去都是由銀行來選擇誰來接觸及在何種條件下接觸客戶資料；新規將迫使銀行允許由客戶選中且符合標準要求的任何第三方存取客戶資料。

北美金融數據技術協會執行總監包姆斯(Steve Boms)表示，CFPB規則核心概念是：事情是「你說了算，而不是銀行說了算」。

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