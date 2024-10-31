我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聾啞人搭飛機 無端被暴揍「滿臉是血」

中國5關鍵技術領先 彭博：遏華政策反使美趨於孤立

Nvidia股價為何下跌近5%？財報令投資人憂AI熱潮持續期

編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）股價周四下跌4.7%，跌幅深於標普500指數同日挫低1.9%。(路透)
輝達（Nvidia）股價周四下跌4.7%，跌幅深於標普500指數同日挫低1.9%。(路透)

輝達（Nvidia）股價周四下跌4.7%至132.76美元，跌幅深於標普500指數同日挫低1.9%。巴隆周刊（Barron's）試圖解釋這家AI晶片大廠的股價為何低迷不振。

輝達今年來累計上漲168%，主要受惠於人工智慧（AI）蓬勃發展，帶動繪圖處理單元的需求激增。在周三盤後，Facebook母公司Meta Platforms和微軟（Microsoft）的財報凸顯出AI支出增加的幅度：Meta的資本支出上季躍增36%到92億美元，預計明年支出還將「顯著」加速；微軟上季資本支出149億美元，高過分析師預估的 147億美元。

對輝達來說，科技公司對AI晶片的支出增加，應該是一面綠旗。輝達並未公開其合作夥伴，不過，Meta與微軟據信是它最大的兩家客戶。

Meta的生成式AI主管Ahmad Al-Dahle周三在X平台發文表示，他曾參觀一家資料中心，Meta在那裡一個集結了多於10萬顆輝達H100晶片的叢集上，訓練其Llama 4大型語言模型之一。

但股東顯然對成本上升感到焦慮，Meta股價下跌4.1%，微軟下跌6.1%。投資人可能擔心AI需求熱潮撐不了多久。

周四盤後公布財報的科技巨擘有亞馬遜（Amazon）和蘋果。兩家公司的營收和獲利均強勁表現，對於本季，亞馬提供優於市場預期的展望，蘋果則預告年終旺季的銷售成長平淡。輝達訂11月20日發布自己的財報。

輝達 AI 微軟

上一則

新規換銀行更方便 客戶可選擇第三方收集金融數據

下一則

人民幣全球支付占比9月大幅下滑至3.61% 降幅超過1個百分點

延伸閱讀

微軟Azure雲端收入增33% Meta每日活躍用戶不如預期

微軟Azure雲端收入增33% Meta每日活躍用戶不如預期
彭博：矽谷到南韓都找上門 全世界的AI未來全靠台灣

彭博：矽谷到南韓都找上門 全世界的AI未來全靠台灣
日本受害者控Meta放任詐騙廣告 提訴求償283萬美元

日本受害者控Meta放任詐騙廣告 提訴求償283萬美元
傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google與Bing依賴

傳Meta開發AI搜尋引擎 減少對Google與Bing依賴

熱門新聞

麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00
在新聞周刊最新公布的「2024年全球最值得信賴公司」榜單中，共有九家台廠在科技硬體類中入選。(路透)

全球最受信賴科技硬體公司… 台廠占9家 第1名是這家

2024-10-24 12:09
美超微（Super Micro Computer）在美股30日早盤暴跌24%。路透

盤前傳出這消息 美超微早盤暴跌24%

2024-10-30 10:51
多家科技巨擘將在本周公布財報，揭曉對AI的龐大投資是否獲得了回報，或只是在燒錢。(美聯社)

科技股大拋售可能要來了？有件事能讓股價明年大漲20%

2024-10-27 23:40
前總統川普一旦勝選上台執政，並決定把對中國產品課徵的關稅提高到60%，將對美國股、匯、債市造成重大衝擊。（美聯社）

川普若勝選再掀美中關稅戰 美國股債匯市恐受重大衝擊

2024-10-25 07:20
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36

超人氣

更多 >
38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕

38歲華男行刑式槍殺妻與同桌男 庭審曝內幕
江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了

江西爆校園情殺 19歲男持刀狂捅 22歲女慘叫救命我錯了
賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任
4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效

4星座11月雨過天晴財路廣 牡羊收穫意外之財、他投資見效
「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選