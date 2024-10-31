蘋果財報顯示iPhone 16需求俏 但本季營收展望平淡

蘋果公布上季營收成長6%，預估本季成長幅度為中低個位數。(路透)

iPhone 16初期銷售需求強勁，協助蘋果公司上季營收成長6%並優於預期，但在中國大陸市場的疲態疑慮不散，而且預告年終旺季的銷售成長並不火熱，消息拖累蘋果盤後股價下跌約2%。

蘋果財務長梅斯特里梅斯特里（Luca Maestri）在財報後的分析師會議上表示：「我們預期在12月的這一季，整體營收年比成長幅度為中低個位數。」分析師原先預期本季營收會成長7%。

上季營收成長6% 但中國市場營收下滑

回顧上季，iPhone協助在中國市場穩住業績，當地整體營收150.3億美元，下滑幅度在1%以內，但仍低於分析師預估的158億美元。

執行長庫克 表示，iPhone在每一個市場都成長，暗示其他產品線或許是在中國大陸銷售的癥結所在。

蘋果上季整體營收成長6.1%至944億美元；每股盈餘1.64美元，高於市場預估的1.6美分，但在剔除歐洲法院判定須補稅的一次性費用後，每股盈餘剩下97美分，仍比去年同期成長12%。

iPhone銷售成長逾5% 16系列開賣強勁

以產品細項而言，蘋果的主要產品iPhone上季銷售成長5.5%，達462.2億美元，高於分析師預期的450億美元。

由於蘋果的會計年度第4季是截至9月28日止，代表僅反映9月20上市的iPhone 16 系列開賣首幾日的銷售表現。庫克表示，iPhone 15的銷量比一年前同期的iPhone 14更強勁，而且「16比15強」，等同是強調iPhone 16在開賣頭幾日的銷售速度比iPhone 15更快。

庫克也表示，消費者下載新版iPhone作業系統的速度是前一年的兩倍，該作業系統具有所謂的Apple Intelligence功能。他說：「我們已經從消費者和開發人員獲得良好反應。我們有個好的開始。」

iPad、穿戴業務營收不如預期 服務營收創新高

在iPad和穿戴式業務等其他產品方面，營收則不盡如人意。蘋果公布， iPad上季營收69.5億美元，成長幅度達8%，但未達到市場預估的70.7億美元；Apple Watch手表、 AirPods耳機等穿戴式裝置、家庭與配件的營收年比下滑3%至90.4億美元，低於分析師預估的91.7億美元。

Mac產品上季營收成長2%至77.4億美元，符合預期，庫克表示，這一成長是由MacBook Air筆電的銷售推動，該產品在春季更新了新晶片。蘋果本周也剛發表搭載M4晶片的桌機iMac、Mac mini與筆電MacBook Pro。

蘋果包括iCloud、線上訂閱在內的「服務類別」營收上季成長12%至250億美元，創下新高，但低於市場預期的253億美元。梅斯特里表示，服務營收在本季將以二位數成長，類似於2024年度的成長速度。

競爭同業微軟和Meta本周都表示，預期支出將繼續增加，以支持其AI策略。蘋果表示，用來衡量該公司資本支出的財產與設備支出金額比前一季增加29.1億美元，達到94.5億美元。

蘋果支出較低的部分原因，是它運用第三方資料中心進行一些AI作業。Apple Intelligence某些方面確實依賴蘋果自家的資料中心，但該公司正使用自研晶片支援這些功能。

庫克表示：「顯然，使用自家為我們帶來一些財務好處，但這不是我們這樣做的原因。我們這麼做是為了可以在裝置上提供相同的隱私和安全標準。」