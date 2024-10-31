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川普若勝選對美科技股更有利嗎？從2方面可預見答案

編譯湯淑君／綜合外電
拜登政府把反托辣斯矛頭對準科技巨人，產業政策支持半導體在地製造，無論是賀錦麗（左）或川普（右）贏得總統選舉，科技業展望都面臨更多的不確定性。（路透）
拜登政府把反托辣斯矛頭對準科技巨人，產業政策支持半導體在地製造，無論是賀錦麗（左）或川普（右）贏得總統選舉，科技業展望都面臨更多的不確定性。（路透）

近年來，美國科技巨人成為政府加強監管的箭靶，美國總統大選結果會改變這種局面嗎？分析師認為，無論誰當選下任美國總統，就科技業展望而言有一件事是確定的：更多的不確定性。

反托辣斯政策

道瓊社報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）主席莉娜汗上任後，花費大部分心力設法促進科技業競爭。司法部也把矛頭對準大型科技公司，最近美國地方法院就判決Google非法壟斷網路搜尋市場。

投資人而言，監管議題雖難以量化，但想必會對股價造成負面影響。

資產管理公司Bailard執行副總裁暨科技投資主管史密斯說：「反托辣斯威脅確實推升特定個股的不確定性，估值倍數因而受限。」

莉娜汗是現任美國總統拜登任命的，選後未必會獲新政府繼續任用。民主黨總統提名人賀錦麗已表示，若選上總統，會設法在「競爭」與「創新」之間取得平衡。她的競選團隊表示，依照「前進新道路」策略，賀錦麗將「鼓勵諸如人工智慧（AI）、數位資產這些創新技術，同時保護我國的消費者和投資人」。

對於記者詢問莉娜汗去留和科技業監管議題，賀錦麗陣營不予置評。

川普則表示，一旦上台執政，將「大砍所費不貲而且負擔沉重的監管法規」，但他的競選文件並未提及有關科技業反托辣斯政策的細節。

最近接受彭博資訊專訪時，川普直言厭惡凸顯「對他負面報導」的Google，但該公司確實可能面臨遭政府分拆而「摧毀」的風險。

Capital.com資深市場分析師羅達指出，川普把大型科技公司視為「政敵」，如果他認為這些科技大咖會繼續跟他作對，「也許會更積極支持把他們分拆」。

半導體產業

除了反托辣斯政策之外，近幾年來，半導體產業也成為美國國會議員關切焦點。

2022年，在共和、民主兩黨支持下，美國國會通過「晶片法」（Chips Act），意在提高國內晶片生產。拜登政府並基於國家安全和提升美國競爭力的考量，對晶片外銷中國實施出口限制。

強化美國晶片製造實力已是兩黨共識，不論哪一位總統候選人當選，都可望繼續在這方面提供支持。

《晶片戰爭》作者米勒接受巴隆周刊（Barron's）訪問時說：「川普和拜登總統任內對晶片業採行類似的政策，都支持國內晶片製造，同時抑制技術移轉至中國。我認為，下任總統做法也會一樣。」

賀錦麗競選官網宣稱，她協助通過像「晶片法」這類的法案，對超過6萬件基礎建設計畫提供支持。川普則在總統大選辯論會中感嘆說：「我們幾乎不再製造晶片了」，流露出促進半導體在美國製造的渴望。

共和黨全國委員會發言人凱莉告訴巴隆周刊：「像馬斯克這樣的科技業領袖支持川普總統其來有自：他們明白，唯有他才能終結我國對外國供應鏈的依賴，並且恢復美國作為 世界製造中心的地位。」

科技股投資人應怎麼看？

科技股在川普和拜登任內漲幅很可觀。從2017年元月川普就職以來，史坦普500科技類股總計大漲448%，同時期美股史坦普500指數漲幅為157%。

現在，對科技股投資人來說，好消息是：選舉結果不會在一夕間改變科技業政策。

壞消息則是：政府政策展望仍混沌不明，短期內這種不確定性不會消失。

專家表示，既然前景充滿變數，投資人與其對選舉結果忐忑不安，不如平常心看待。

Scharf Investments總裁柯洛維茲說：「我不會因為你們擔心川普或賀錦麗勝選，就躲入地下碉堡。現實是，明天太陽照樣昇起，股市長期而言仍是好去處。」

晶片 川普 投資

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