憂罷工再起 美航商避開東岸港口 西岸吞吐量創高

罷工威脅並未完全解除，進出口商仍避開東岸和墨西灣沿岸港口。（路透）

美國進出口商正在避開美國東岸和墨西哥 灣沿岸港口，擔心如果工會領導人在1月15日期限前沒有與雇主簽訂新合同，這些港口的4萬5000名碼頭工人將再次罷工 。

國際碼頭工人協會(ILA)工會和美國海事聯盟(USMX)雇主團體於10月結束為期3天的罷工，並就工資問題達成初步協議；但棘手的港口自動化問題仍有待解決。

ILA和USMX於10月3日達成的協議讓工人工資在6年內調漲約62%，並在36個受影響的港口重新開工。這些港口處理著美國約一半的海洋貿易。

剩下的合約問題包括自動化，這是談判中的關鍵癥結，因為工會將其視為就業殺手，而公司則將其視為獲得更高利潤的途徑。

ILA工會領導人達格特(Harold Daggett)希望雇主放棄可能威脅就業的自動化項目，即使美國港口面臨著落後於擁抱科技的主要全球競爭對手的風險。

工會25日表示計畫下個月重返談判桌，但許多進出口商對在紐約和新澤西、休士頓和薩凡納等主要港口不再停工的情況下能否達成協議表示懷疑。

紐約貨運代理公司Alba Wheels Up International創辦人史提爾(Salvatore Stile)表示，第二次罷工的風險為60-70%，並表示他的客戶也避開東岸港口，「主要問題一直是自動化，而不是金錢。我認為這將是核心問題。」

今年夏天，洛杉磯和長灘等西岸主要港口的吞吐量創下新高，倉儲俱樂部營運商好市多和牛仔褲銷售商Levi Strauss等進出口商在9月30日原定合約截止日期之前轉換了卸貨港口或轉移了額外的貨物。

洛杉磯港 主任塞羅卡(Gene Seroka)表示：「目前還沒聽說有任何人將根據暫定協議迅速將配額轉移回東部和墨西哥灣沿岸。」並補充說，10月是另一個強勁的吞吐月份。