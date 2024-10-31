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美10月私企新增就業激增至23.3萬名 1年多來最高

財經新聞組／綜合報導

ADP報告指出，雖然東南部遭遇毀滅性的風暴並造成了嚴重的勞力中斷，但10月私營部門創造的就業機會激增至一年多來的最高水平。

本月企業雇用了23.3萬名新員工，優於9月上修後的15.9萬名，也遠高於《道瓊》11.3萬名的預期。ADP表示，這是2023年7月以來創造就業機會最好的一個月。

這些數字與人們對10月經濟放緩的預期相悖。之前兩場颶風海倫和米爾頓肆虐東南部，尤其是佛州和北卡羅來納州

最重要的是，港口工人和波音的罷工預計也會影響就業人數。經濟學家表示，10月的報告相對異常，聯準會官員在下周會議上基本上會無視這份報告。

然而，ADP報告顯示勞動市場保持穩定。除了招募人數增加外，薪資也比一年前增加了4.6%。

此外，漲幅很平均。領先的產業包括教育和醫療服務的5.3萬人，貿易、運輸和公用事業的5.1萬人，建築、休閒和酒店各增加3.7萬人，以及專業和商業服務的3.1萬人。

製造業是唯一減少的產業，本月減少了1.9萬人。這是因為波音自9月13日以來的罷工導致該公司3.3萬名工人缺工。

新增就業機會主要集中在500名員工以上大型企業，新增了14萬人。員工人數少於50人的小企業變化不大，僅新增4000人。

就業 罷工 北卡羅來納州

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