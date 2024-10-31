美股最錢線／著陸不是重點 本輪牛市怪異

經濟繼續穩步前進，本周的經濟數據如GDP、JOLT、聯準會 首選通膨指標和就業 報告，預計將提供軟著陸已經到來的證據。

但似乎讓人感受不到有任何著陸的跡象。從大型科技公司的財報、受天氣影響的數據到即將進行的選舉，有太多事情正在。與此同時，那斯達克綜合指數29日創下今年第28次歷史新高。

嘉信理財資深投資 策略師戈登描述了投資人面臨的某種認知失調，「我們現在正在經歷軟著陸。」「但這不是終點，而是一個過程。」

他同意舊金山Fed行長戴利的觀點。她在最近的文章《軟著陸只是開始》中使用了最適當的術語「持續擴張」。

對他們而言，所有關於著陸的討論可能都是本末倒置。

值得記住的是，在全美出現衰退之前，我們仍生活在疫情解封後美國經濟重啟的擴張中。

在經歷2020年歷史性的下滑和飆升之後，除2022年前兩季外，美國經濟成長依然強勁。而對2022年第2季成長率由負轉正的最新修正，無疑更強化了持續擴張的論點。

雖然這個擴張周期已進入第4年，但​​最近才剛慶祝這輪牛市的2周年紀念。深入研究這種錯置有助於解釋為什麼這輪牛市違背了過去40年的大部分慣例。

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)說，「這是一個奇怪的牛市。」「連我也看不透。」

她說，「原本我們認為小型股會領漲。」但隨著大型股在2023年崛起，像羅素2000指數這樣的小型股指數繼續創下新低。

但她提出另一個關鍵見解，將目前的牛市與過去40年來的其他牛市區分開來，「奇怪的牛市是利率環境的產物。」正是因為這一點，可能最讓投資人和企業主感到驚訝的是聯準會。（財經新聞組）