我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

萬聖節拜登詭異舉動狂咬嬰兒 第一夫人扮熊貓

美股最錢線／著陸不是重點 本輪牛市怪異

財經新聞組／綜合報導

經濟繼續穩步前進，本周的經濟數據如GDP、JOLT、聯準會首選通膨指標和就業報告，預計將提供軟著陸已經到來的證據。

但似乎讓人感受不到有任何著陸的跡象。從大型科技公司的財報、受天氣影響的數據到即將進行的選舉，有太多事情正在。與此同時，那斯達克綜合指數29日創下今年第28次歷史新高。

嘉信理財資深投資策略師戈登描述了投資人面臨的某種認知失調，「我們現在正在經歷軟著陸。」「但這不是終點，而是一個過程。」

他同意舊金山Fed行長戴利的觀點。她在最近的文章《軟著陸只是開始》中使用了最適當的術語「持續擴張」。

對他們而言，所有關於著陸的討論可能都是本末倒置。

值得記住的是，在全美出現衰退之前，我們仍生活在疫情解封後美國經濟重啟的擴張中。

在經歷2020年歷史性的下滑和飆升之後，除2022年前兩季外，美國經濟成長依然強勁。而對2022年第2季成長率由負轉正的最新修正，無疑更強化了持續擴張的論點。

雖然這個擴張周期已進入第4年，但​​最近才剛慶祝這輪牛市的2周年紀念。深入研究這種錯置有助於解釋為什麼這輪牛市違背了過去40年的大部分慣例。

Ritholtz Wealth Management首席市場策略師考克斯(Callie Cox)說，「這是一個奇怪的牛市。」「連我也看不透。」

她說，「原本我們認為小型股會領漲。」但隨著大型股在2023年崛起，像羅素2000指數這樣的小型股指數繼續創下新低。

但她提出另一個關鍵見解，將目前的牛市與過去40年來的其他牛市區分開來，「奇怪的牛市是利率環境的產物。」正是因為這一點，可能最讓投資人和企業主感到驚訝的是聯準會。（財經新聞組）

投資 聯準會 就業

上一則

大選逼近 企業愈來愈常談到川普最愛2個字 台日韓也緊張

下一則

美10月私企新增就業激增至23.3萬名 1年多來最高

延伸閱讀

本周房貸利率上漲 聯準會釋降息信號

本周房貸利率上漲 聯準會釋降息信號
Fed放緩降息步調聲浪漲 市場估11月利率不動可能性上升

Fed放緩降息步調聲浪漲 市場估11月利率不動可能性上升
Fed兩官員主張緩降息 市場出現11月可能按兵不動的聲音

Fed兩官員主張緩降息 市場出現11月可能按兵不動的聲音
退休儲蓄迷思 理財作家：這4個壞處最大

退休儲蓄迷思 理財作家：這4個壞處最大

熱門新聞

彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36
在新聞周刊最新公布的「2024年全球最值得信賴公司」榜單中，共有九家台廠在科技硬體類中入選。(路透)

全球最受信賴科技硬體公司… 台廠占9家 第1名是這家

2024-10-24 12:09
中國跨境快時尚電商希音「SHEIN」據報上半年利潤跌七成。(路透)

中國快時尚龍頭SHEIN 上半年利潤暴跌七成

2024-10-23 09:38

超人氣

更多 >
實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用

實測保存香蕉7種方法 廚房這一物最簡單好用
去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊
川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著
加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂

加州華女名校畢業被裁員 靠體力活賺錢並找到快樂
避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品

避免大腸桿菌感染 食安專家在超市不買的食品