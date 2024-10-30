碼頭工人二次罷工？ 貨運公司紛紛避開東部港口

因為擔心港口工人二度罷工，許多貨運公司已開始避開東部和墨西哥灣沿岸港口。圖為港口工人10月1日在費城碼頭示威。(路透)

因為擔心成員多達4萬5000人的國際碼頭工人協會 (ILA)無法在明年1月15日截期前與雇主團體簽訂新合約，以至於出現二度罷工 ，許多貨運公司已開始避開東部和墨西哥 灣沿岸港口。

ILA甫於10月3日和雇主團體「美國海事聯盟」(USMX) 針對工資問題達成初步協議，結束為期三天的罷工，碼頭工人的工資預計在6年內調漲62%，36個一度受罷工影響、佔全美一半海運貿易的港口重新開工；但有關「港口自動化」的談判關鍵癥結問題，仍懸而未決，雙方在25日宣布11月繼續協商談判。

Graco高腳椅和Crock-Pot炊具製造商Newell Brands執行長彼得森(Chris Peterson)表示，該公司會把預計1月下半個月需要的任何貨品轉移到西海岸，其中包括「數百個貨櫃」關鍵材料在內。彼得森預料，碼頭工人若二度罷工，時間將會持續至多2周。

紐約貨運代理公司Alba Wheels Up International創辦人斯蒂爾(Salvatore Stile)則表示，出現二度罷工的風險機率約達6或7成，他的客戶也會避開東岸港口。針對工會談判，斯蒂爾說：「主要問題一直是自動化，而不是錢。」

工會視港口自動化為就業 殺手，但資方認為自動化可以讓公司獲得更高利潤。

ILA工會領袖達吉特(Harold Daggett)希望資方放棄可能威脅就業的自動化計劃；但美國港口正面臨落後全球其他主要競爭對手擁抱科技的風險。

工會25日表示，勞資計畫11月重回談判桌。但許多貨運公司懷疑，紐約和新澤西、休士頓和薩凡納等主要港口能否達成協議不再度罷工。