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Google第3季雲收入成長35% 母公司Alphabet財報超預期

財經新聞組／綜合報導
谷歌雲端業務營收成長最大，推升上季業績。（美聯社）
谷歌雲端業務營收成長最大，推升上季業績。（美聯社）

Google母公司Alphabet第3季財報營收和獲利都超乎預期，由AI驅動的Google雲端業務大幅成長35％，領頭揭開本周大型科技股財報序幕。

Meta和微軟定30日發布財報，蘋果和亞馬遜31日發布財報。

Alphabet上季每股盈餘2.12美元，高於LSEG預期的1.85元；營收882.7億元，高於LSEG預期的863億元。

根據StreetAccount的數據，YouTube廣告收入89.2億元，高於預期的88.9億元；Google雲端營收113.5億元，高於預期的108.8億元；流量獲取成本(TAC)為137.2億元，高於預期的135.3億元

Alphabet總營收年增15%，強於去年同期。

Alphabet第3季充滿了外部和內部的重組，包括其最高層和最重要業務。

本月稍早，該公司啟用福克斯(Nick Fox)取代自2018年以來擔任該公司搜索和廣告主管的拉加萬(Prabhakar Raghavan)。此外，負責包括直接面向消費者的人工智慧產品Gemini應用程式在內的團隊，將加入Google DeepMind，由哈薩比斯(Demis Hassabis)領導。

Google正在不斷重組其團隊，以便在人工智慧軍備競賽中更快地採取行動；Google面臨著OpenAI的ChatGPT等參與者的日益激烈的競爭。

本季該公司還面臨多起與其搜尋和廣告業務相關的反壟斷訴訟。今年8月，該公司遭美國聯邦法官判定有罪，裁定谷歌在搜尋領域非法壟斷，這是數十年來首個針對科技公司的反壟斷決定。

10月初，美國司法部對Google的搜尋引擎業務提出建議，考慮迫使這家科技巨頭分拆Chrome、Android和Google Play應用商店業務作為反壟斷補救措施。此外還建議限制或禁止預設協議和「與搜尋和搜尋相關產品相關的其他收入分享安排」。

由於法律程序進展緩慢，該公司可能還需要數年時間才能被迫對業務進行任何更改。

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