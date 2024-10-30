美股最前線／高盛：不會出現回調 一路漲至年底

距離11月5日的美國大選只剩不到一周，華爾街的擔憂情緒愈演愈烈，恐慌指數 VIX 更是居高不下。

不過，高盛 集團總經理兼策略師魯伯納(Scott Rubner)表示，許多投資 人預期或期待的短暫回調可能並不會出現。他預計美股不會出現拋售，而是在年底前繼續走高，符合「11月和12月歷來回報率最高」的季節性規律。

他還指出，如果有什麼不同的話，那就是11月5日舉行的大選可能會催化「風險資產清算事件」，激發投資人的「擔心錯過」(FOMO)，從而推高市場。在這種情況下，預計目前不受市場歡迎的主題和類股可能會獲得最大漲幅，因為這些領域目前部位偏低。

而未來兩個月，魯伯納認為，企業回購和投資人季節性部位調整可能對市場產生更大影響。特定日期基金、散戶和私人財富管理公司通常在1月、4月和11月重新平衡投資組合。那些持有即將到期國債的投資人可能會選擇將資金重新投入股市。

他指出：「假設股市表現與過去一樣，那麼今年最後兩個月可能會收穫豐富。」

他解釋，自1928年以來，史坦普500指數在10月27日至12月31日期間的回報率中值為5.2%。而在選舉年，這個數字會攀升至6.3%。

另一方面，企業回購也可能有助於提振股市，因為企業回購股票窗口已經再次開啟。根據高盛交易部門的數據，從歷史上看，11月是此類交易最繁忙的月份。以史為鑑：單憑企業回購，就將有超過1000億元的資金流入股市。

此外，共同基金和退休基金也可能減少部分拋售行為，因為其財政年度將在10月底結束。

最後，魯伯納也注意到，散戶對熱門股票如輝達和特斯拉 的交易活動再次增加。如果這種趨勢持續下去，可能會增加買家的數量。（財經新聞組）