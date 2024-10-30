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「川普交易」火熱 比特幣飆漲 選後看好衝8萬美元新高

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統選舉進入最後衝刺階段，受對選舉結果的猜測提振影響，加密資產多數上漲。比特幣自6月以來首次升破7萬美元。（中通社）
美國總統選舉進入最後衝刺階段，受對選舉結果的猜測提振影響，加密資產多數上漲。比特幣自6月以來首次升破7萬美元。（中通社）

比特幣價格29日大漲逾2%，漲破7.1萬美元，為6月來首見，主要是因美國共和黨總統候選人川普勝選機率升高，使「川普交易」（Trump trade）升溫，帶動資金流入比特幣指數型基金（ETF），有望向新高價位邁進。

選擇權交易員則持續押注，不管誰勝選，比特幣都將在11月底衝破8萬美元。

彭博資訊報價顯示，比特幣29日盤中上漲2.7%，至71,460.34美元，為6月來首度漲破7.1萬美元大關，漲幅稍後收斂到2.2%，行情仍高於這個整數關卡。乙太幣一度勁揚4.8%，報2,636.83美元。就連迷因幣狗狗幣（Dogecoin）也隨之「雞犬升天」。

驅動比特幣上漲利多之一是「川普交易」，因為川普在競選期間大力擁抱數位資產。儘管民調顯示，川普和民主黨總統候選人賀錦麗的支持率至今仍平分秋色，但川普在賭盤的勝選機率略勝一籌，美國現貨比特幣ETF本月來已吸引約31億美元資金淨流入。

IG澳洲市場分析師席卡摩爾指出，比特幣持續反映川普勝選的可能性，比特幣必須維持站穩在7萬美元之上，才能夠拉抬信心，以突破3月時創下的73,798美元歷史高點。

川普矢言，要讓美國成為地表上的「加密貨幣之都」，賀錦麗則採取較務實的做法，矢言支持為加密產業制定監管架構，兩人的立場與現任總統拜登政府採取的打壓方式，截然不同。

選擇權交易員已加碼押注，無論是誰勝選，比特幣都將在11月底前衝上8萬美元。在11月5日美國大選當天的隱含波動率則是升高。比特幣今年來大漲66%，近期度過了市場縮減押注聯準會（Fed）降息、穩定幣發行商Tether遭美國調查等事件的影響。

不過，彭博資訊策略師也提醒，比特幣本月來的漲勢，是建立在川普勝選的預測之上，近來走勢顯示投資人單向做多比特幣，但若最後選舉結果有利賀錦麗和民主黨，比特幣走勢可能迅速逆轉。

比特幣 川普 賀錦麗

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