我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

部分赴俄的北韓軍人可能已到前線 疑現語言溝通障礙

2巨頭冰釋前嫌？馬斯克大讚華郵不表態 推文「佩服貝佐斯」

英特爾目標明年出貨1億台「Intel Inside」 AI PC

編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾代號的Lunar Lake和Arrow Lake-S的處理器上周在南韓推出。（路透）
英特爾代號的Lunar Lake和Arrow Lake-S的處理器上周在南韓推出。（路透）

英特爾（Intel）將明年由該公司人工智慧AI） 處理器驅動的AI 個人電腦（PC）目標訂在1億台，較今年目標4,000萬台增加150%。

韓媒 ELEC報導，英特爾銷售和行銷集團總監 Jack Huang 周一在南韓記者會上表示，明年出貨的大部分電腦，將基於英特爾 Meteor Lake 處理器的架構。此架構於去年底推出，今年已出貨2,000萬台。

Huang 說，這1億台PC包括筆記型電腦和桌上型電腦，其中筆記型電腦將占80%至85%。

他表示，除了Meteor Lake，這些PC 也有由Lunar Lake和Arrow Lake-S驅動的架構。

代號的Lunar Lake和Arrow Lake-S的處理器上周在南韓推出，分別為英特爾的Core Ultra 200V（用於筆記型電腦）和英特爾Core Ultra 200S（用於桌上型電腦）。

Huang 表示，Ultra 200V的神經網路處理器（NPU）效能是其前一代產品的四倍。Ultra 200S則提供卓越的遊戲性能和功率效率。

南韓 AI 人工智慧

上一則

這家避險基金看好川普大獲全勝 正買進美元和日股

下一則

日圓很疲弱 卻有潛力因美國大選喜迎一波避險買盤？

延伸閱讀

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人

北加裁員300多人後不到1周 英特爾又將裁灣區總部516人
英特爾成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務

英特爾成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務
英特爾宣布成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務

英特爾宣布成都基地擴產 攻伺服器晶片封測服務
悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買Nvidia 董事會卻不挺

悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買Nvidia 董事會卻不挺

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00

超人氣

更多 >
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣