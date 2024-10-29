英特爾目標明年出貨1億台「Intel Inside」 AI PC

英特爾代號的Lunar Lake和Arrow Lake-S的處理器上周在南韓推出。（路透）

英特爾（Intel）將明年由該公司人工智慧 （AI ） 處理器驅動的AI 個人電腦（PC）目標訂在1億台，較今年目標4,000萬台增加150%。

韓媒 ELEC報導，英特爾銷售和行銷集團總監 Jack Huang 周一在南韓 記者會上表示，明年出貨的大部分電腦，將基於英特爾 Meteor Lake 處理器的架構。此架構於去年底推出，今年已出貨2,000萬台。

Huang 說，這1億台PC包括筆記型電腦和桌上型電腦，其中筆記型電腦將占80%至85%。

他表示，除了Meteor Lake，這些PC 也有由Lunar Lake和Arrow Lake-S驅動的架構。

代號的Lunar Lake和Arrow Lake-S的處理器上周在南韓推出，分別為英特爾的Core Ultra 200V（用於筆記型電腦）和英特爾Core Ultra 200S（用於桌上型電腦）。

Huang 表示，Ultra 200V的神經網路處理器（NPU）效能是其前一代產品的四倍。Ultra 200S則提供卓越的遊戲性能和功率效率。