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第3季淨利減少26% 福特調降財測

財經新聞組／綜合報導

福特汽車將2024年獲利財測調降至下限，略高於華爾街第3季預期。

這家底特律汽車製造商表示，目前預計調整後的息稅前利潤（EBIT）約為100億元；原先財測值為100至120億元。它維持調整後自由現金流在75至85億元之間。

福特第3季業績主要由其「Pro」商業和車隊業務以及其傳統業務「Ford Blue」帶動。Blue調整後獲利16.3億元，Pro為18.1億元。

其「Model e」電動部門第3季虧損12.2億元，低於去年同期，主要是由於銷量下降。

福特第3季包括金融業務的整體營收年增5.5%達462億元，也超出華爾街的預期。

福特第3季淨利下降近26%，因為該公司為一款被取消的三排電動SUV支付了10億元的會計費用來減記資產。7至9月當季獲利8.92億元，低於去年同期的12億元。排除一次性項目，福特調整後稅前獲利26億元，合每股49分；超出FactSet分析師預期的46分。

福特2023年第3季汽車收入為411.8億元，淨利為11.7億元，合每股30分，調整後EBIT為22億元，合每股39分。

執行長法利在財報聲明中表示，福特已採取強硬行動，使其比競爭對手更具優勢。電動SUV的會計費用和取消已於8月宣布。

華爾街 SUV 利潤

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