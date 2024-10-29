我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

美國商業房地產關注選舉政見 擔憂高稅收重現

財經新聞組／綜合報導
商業房地產業環境險惡，希望現有減稅政策能夠延續。（路透）
商業房地產業環境險惡，希望現有減稅政策能夠延續。（路透）

美國商業房地產(CRE)行業正在努力推動前共和黨總統川普倡導的稅收減免和激勵措施能在下一屆政府中繼續推行。該行業正面臨著壞帳激增、空置率創新高以及融資成本上升的困境。

產業團體表示，商業房地產特別容易受到更高稅收的影響，因為其高昂的固定成本使其難以抵銷稅收。它們特別擔心未來幾年關鍵稅收減免政策的保留或不受挑戰。

無黨派商業組織CRE金融委員會總經理兼立法事務負責人麥卡錫說，「『沒有傷害』是房地產組織最重要的事情。」「鑑於房地產的本質不是超級流動性，現在任何增加成本的事情都將在最糟糕的時候發生。」

該行業擔心保留的關鍵措施包括轉嫁扣除額、同類交易和低資本利得稅。川普已同意將減稅政策永久化，但未具體說明這些措施。他2017年的許多減稅措施將於明年到期。

NAR商業和政策監督主管史塔克利(Erin Stackley)表示：「無論1月誰上任，我們都將面臨將於2025年底到期的減稅政策，我們希望保留這些減稅政策。」

雖然有些人認為市場正在觸底，但有些人則認為CRE產業需要時間從高利率和在家工作趨勢中恢復過來。根據評級機構報告，明年它將面臨1兆元的債務、商業抵押貸款支持證券的辦公部門拖欠率激增至11%，以及城市中心的辦公大樓空置率創歷史新高。利率下降可能不會緩解多少。

麥卡錫表示，業界特別希望看到川普2017年減稅政策中的關鍵條款得到重新授權，其中包括199A扣除額，也稱為合格企業收入扣除額。無黨派政策研究團體布魯金斯學會表示，該政策將於2025年到期。其規定可使得轉嫁企業和合夥企業的所有者（包括商業房地產所有者）可以從應稅收入中扣除高達20%的營業收入。

房地產 川普 麥卡錫

上一則

財經簡訊

下一則

波音發股籌資190億美元 維持信用評等不被降評

延伸閱讀

多州共和黨立法禁中國人買地 影響華裔選票 轉支持民主黨

多州共和黨立法禁中國人買地 影響華裔選票 轉支持民主黨
專家解讀企業出走 總部地點不影響稅收

專家解讀企業出走 總部地點不影響稅收
陳立德爭取連任衝刺 與對手政見涇渭分明

陳立德爭取連任衝刺 與對手政見涇渭分明
MLB／世界大賽未來名人堂球員 官網點名大谷穩操勝券

MLB／世界大賽未來名人堂球員 官網點名大谷穩操勝券

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
發明「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家歐尼爾。（路透）

金磚之父：中印沒認真合作 金磚國要挑戰美元癡人說夢

2024-10-24 09:36
麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

2024-10-28 02:00

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣