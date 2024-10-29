美國商業房地產關注選舉政見 擔憂高稅收重現

商業房地產業環境險惡，希望現有減稅政策能夠延續。（路透）

美國商業房地產 (CRE)行業正在努力推動前共和黨總統川普 倡導的稅收減免和激勵措施能在下一屆政府中繼續推行。該行業正面臨著壞帳激增、空置率創新高以及融資成本上升的困境。

產業團體表示，商業房地產特別容易受到更高稅收的影響，因為其高昂的固定成本使其難以抵銷稅收。它們特別擔心未來幾年關鍵稅收減免政策的保留或不受挑戰。

無黨派商業組織CRE金融委員會總經理兼立法事務負責人麥卡錫 說，「『沒有傷害』是房地產組織最重要的事情。」「鑑於房地產的本質不是超級流動性，現在任何增加成本的事情都將在最糟糕的時候發生。」

該行業擔心保留的關鍵措施包括轉嫁扣除額、同類交易和低資本利得稅。川普已同意將減稅政策永久化，但未具體說明這些措施。他2017年的許多減稅措施將於明年到期。

NAR商業和政策監督主管史塔克利(Erin Stackley)表示：「無論1月誰上任，我們都將面臨將於2025年底到期的減稅政策，我們希望保留這些減稅政策。」

雖然有些人認為市場正在觸底，但有些人則認為CRE產業需要時間從高利率和在家工作趨勢中恢復過來。根據評級機構報告，明年它將面臨1兆元的債務、商業抵押貸款支持證券的辦公部門拖欠率激增至11%，以及城市中心的辦公大樓空置率創歷史新高。利率下降可能不會緩解多少。

麥卡錫表示，業界特別希望看到川普2017年減稅政策中的關鍵條款得到重新授權，其中包括199A扣除額，也稱為合格企業收入扣除額。無黨派政策研究團體布魯金斯學會表示，該政策將於2025年到期。其規定可使得轉嫁企業和合夥企業的所有者（包括商業房地產所有者）可以從應稅收入中扣除高達20%的營業收入。