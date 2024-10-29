美國商業房地產關注選舉政見 擔憂高稅收重現
美國商業房地產(CRE)行業正在努力推動前共和黨總統川普倡導的稅收減免和激勵措施能在下一屆政府中繼續推行。該行業正面臨著壞帳激增、空置率創新高以及融資成本上升的困境。
產業團體表示，商業房地產特別容易受到更高稅收的影響，因為其高昂的固定成本使其難以抵銷稅收。它們特別擔心未來幾年關鍵稅收減免政策的保留或不受挑戰。
無黨派商業組織CRE金融委員會總經理兼立法事務負責人麥卡錫說，「『沒有傷害』是房地產組織最重要的事情。」「鑑於房地產的本質不是超級流動性，現在任何增加成本的事情都將在最糟糕的時候發生。」
該行業擔心保留的關鍵措施包括轉嫁扣除額、同類交易和低資本利得稅。川普已同意將減稅政策永久化，但未具體說明這些措施。他2017年的許多減稅措施將於明年到期。
NAR商業和政策監督主管史塔克利(Erin Stackley)表示：「無論1月誰上任，我們都將面臨將於2025年底到期的減稅政策，我們希望保留這些減稅政策。」
雖然有些人認為市場正在觸底，但有些人則認為CRE產業需要時間從高利率和在家工作趨勢中恢復過來。根據評級機構報告，明年它將面臨1兆元的債務、商業抵押貸款支持證券的辦公部門拖欠率激增至11%，以及城市中心的辦公大樓空置率創歷史新高。利率下降可能不會緩解多少。
麥卡錫表示，業界特別希望看到川普2017年減稅政策中的關鍵條款得到重新授權，其中包括199A扣除額，也稱為合格企業收入扣除額。無黨派政策研究團體布魯金斯學會表示，該政策將於2025年到期。其規定可使得轉嫁企業和合夥企業的所有者（包括商業房地產所有者）可以從應稅收入中扣除高達20%的營業收入。
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