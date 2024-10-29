美股最錢線/失落的未來10年？ 華爾街反彈

高盛 日前預測，史坦普500指數未來10年年化名目總回報率僅有3%。這項預測引起華爾街 反彈，多數分析師駁斥了這一觀點。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中指出，到2034年時，史指年化名目總回報率為3%，低於6%的普遍預期，「這個範圍大致符合估計的95%信心水準內，反映了預測未來所固有的不確定性。」

但很多華爾街人士對此預測提出質疑。摩根大通資產管理公司上周預計，美國大型股「未來10-15年的年化報酬率將達到6.7%」。

摩根大通資管首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，「我對未來10年的數據比高盛更有信心。」他指出，雖然本益比會下降，但更健康的宏觀層面和企業基本面將為投資 人提供更穩定的資本配置時機。該投行也指出，樂觀情緒來自於預期人工智慧(AI)會帶來營收成長和獲利率提升，尤其是那些在科技上巨額投資的大型公司。

對提高生產力、強勁獲利率和健康獲利成長的預期，一直是最近的熱門話題。Yardeni Research創辦人亞德尼(Ed Yardeni)也預計，這些趨勢將在未來幾年推動股價走高，「我們認為，即使是高盛最樂觀的預測也可能不夠樂觀。如果生產力成長的榮景持續到年底，並直至2030年代，那麼預計史指的平均年回報率至少應該看齊1990年代初的6-7%。」

他還補充說，「如果企業獲利和配息繼續以穩健的步伐增加，美股不太可能出現失去的十年。」

Datatrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)對目前股市的現狀和未來走勢感到樂觀，他認為未來10年史指的回報率將至少達到10.6%的長期平均水平，甚至可能更高。（財經新聞組）