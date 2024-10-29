美股最錢線/失落的未來10年？ 華爾街反彈
高盛日前預測，史坦普500指數未來10年年化名目總回報率僅有3%。這項預測引起華爾街反彈，多數分析師駁斥了這一觀點。
高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)在報告中指出，到2034年時，史指年化名目總回報率為3%，低於6%的普遍預期，「這個範圍大致符合估計的95%信心水準內，反映了預測未來所固有的不確定性。」
但很多華爾街人士對此預測提出質疑。摩根大通資產管理公司上周預計，美國大型股「未來10-15年的年化報酬率將達到6.7%」。
摩根大通資管首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，「我對未來10年的數據比高盛更有信心。」他指出，雖然本益比會下降，但更健康的宏觀層面和企業基本面將為投資人提供更穩定的資本配置時機。該投行也指出，樂觀情緒來自於預期人工智慧(AI)會帶來營收成長和獲利率提升，尤其是那些在科技上巨額投資的大型公司。
對提高生產力、強勁獲利率和健康獲利成長的預期，一直是最近的熱門話題。Yardeni Research創辦人亞德尼(Ed Yardeni)也預計，這些趨勢將在未來幾年推動股價走高，「我們認為，即使是高盛最樂觀的預測也可能不夠樂觀。如果生產力成長的榮景持續到年底，並直至2030年代，那麼預計史指的平均年回報率至少應該看齊1990年代初的6-7%。」
他還補充說，「如果企業獲利和配息繼續以穩健的步伐增加，美股不太可能出現失去的十年。」
Datatrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)對目前股市的現狀和未來走勢感到樂觀，他認為未來10年史指的回報率將至少達到10.6%的長期平均水平，甚至可能更高。（財經新聞組）
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