波音發股籌資190億美元 維持信用評等不被降評

波音公司啟動新股發行，目標是籌集約190億元資金，希望藉此加強因長達一個月的工人罷工 和長達一年的安全危機而受到壓擠的財務狀況。

波音公司將發行9000萬股普通股和50億元的存託股票。這將提振波音公司飽受打擊的財務狀況；自9月由機械師工會為代表的約3萬3000名員工罷工、停止生產包括其搖錢樹737 MAX飛機在內的機型以來，該公司的財務狀況一直在惡化。

在1月5日的空中面板爆裂之後，這家飛機製造商遭到監管機構對其MAX 噴射機的生產設定上限。

勞動力困境和生產問題聯合導致該公司過去三季一直在燒錢。該公司上周的財報顯示第3季虧損60億元，並表示明年將繼續燒錢。同一天，罷工工人拒絕了修正後的合約。

波音公司這波融資本質上是為了維持其投資 等級信用評等。評級機構警告，長期罷工可能導致波音公司信用評級下調，進而推高資本成本。

根據波音宣布將裁員10%前發布的估計，這次罷工每月對公司造成的損失超過10億元。

本月稍早時，波音公司與銀行業簽訂了一項100億元的信貸協議，並宣布計劃透過股票和債券發行籌集最多250億元資金。

標普全球公司警告，如果波音的現金餘額低於100億元目標，或者該公司必須提高槓桿率以滿足債務到期日，則評級將被調降。

截至9月30日，評級從未低於投資等級的波音公司現金和有價證券 為105億元。

該公司有115億元的債務將於2026年2月1日到期，並承諾發行47億元股票以收購Spirit AeroSystems並承擔其債務。

此外，波音公司也正在研究透過出售股票和股權類證券籌集數十億美元的選擇可能。

波音公司9月交機33架，低於8月的40架。