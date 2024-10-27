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科技股大拋售可能要來了？有件事能讓股價明年大漲20%

編譯季晶晶／綜合27日電
多家科技巨擘將在本周公布財報，揭曉對AI的龐大投資是否獲得了回報，或只是在燒錢。(美聯社)
多家科技巨擘將在本周公布財報，揭曉對AI的龐大投資是否獲得了回報，或只是在燒錢。(美聯社)

大多數科技巨擘都將在萬盛節所在的本周公布財報。谷歌母公司Alphabet訂周二揭露數據，微軟和Meta在周三接力，到壓軸的萬聖節當天，換蘋果和亞馬遜上場。輝達（Nvidia）則要等到接近感恩節的11月20日。他們即將揭曉，對AI的龐大投資是否獲得了回報，或只是在燒錢。

Abound Financial的投資長David Laut表示：「科技公司在AI上花掉數十億美元，像小孩進了糖果店一樣。現在投資人要知道他們花錢買到了什麼。」

特斯拉周三以優於預期的收益驚豔華爾街，給科技股財報季帶來好采頭。即使與競爭對手打價格戰，這家電動車大廠仍成功提高了利潤，因與去年同期相比，每輛車的製造成本減少了2400美元。這使得特斯拉盤後股價大漲，可能為本周科技股財報傳佳音奠定基調。

但對美股七雄的其他公司而言，風險仍大。

谷歌和微軟承壓最重，兩家公司正爭奪AI霸主的地位。Google需表明其AI工具能吸引到付費的企業客戶，微軟則需證現與ChatGPT製造商OpenAI數十億美元的合作關係確實能創造營收。

與此同時，Meta押注AI能為其陷入困境的廣告業務帶來動力，亞馬遜則想說服投資人AI能推升雲端服務成長。

不過，會嚇到華爾街的不只財報。市場對於聯準會下周召開利率會議愈來愈緊張，官員將在會議上決定是否進一步升息，加上總統大選難分勝負，以及地緣政治局勢日趨緊張，投資人有很多理由感到憂慮。

德意志銀行分析師Jim Reid上周撰寫報告時寫道：「雖連漲六周，或許期待已久因選情難分勝負而出現的大拋售即將來臨」。

對於一般投資人而言，接下來幾周，可能看到他們偏重科技股的投資組合會茁壯成長還是陷入困境。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示：「我們相信，如果美企顯示AI真能讓他們賺到錢，科技股2025年可能再漲20%。」

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