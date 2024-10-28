美科技超級財報周來了 投資人緊盯股市風向球

美國科技股25日勁揚，帶動那斯達克綜合指數盤中攻抵歷史新高，然而標普500指數和道瓊工業指數中止一連六周的漲勢。接下來面臨多家科技大公司密集發布業績的「超級財報周」，美國大選也迫近，投資人如坐針氈。

那斯達克指數盤中一度上漲1.5%至18,690點，超越之前創下的盤中高峰18,671點，但終場漲幅收斂至0.6%，略低於7月10日歷史新高收盤水準。標普500指數微跌不到0.1%，道瓊工業指數下跌0.6%，連續五個交易日下跌，周線各跌1%和2.7%。費城半導體指數25日漲1.1%，台積電ADR大漲2.8%，周線分別上漲0.1%和1.3%。

科技股在大型科技公司密集發布財報前反彈。「科技七雄」的Alphabet、Meta、微軟、亞馬遜和蘋果都將在本周公布業績。超微和英特爾也將公布財報。

聯準會（Fed）9月中旬降息以來，原本降息所帶動的類股輪動走勢失寵。大型科技股表現再度優於大盤，標普500資訊科技類股上漲7% ，相較之下，大盤僅上漲約3% 。

BCA研究公司的美國證券首席策略師坦克爾說，「科技七雄」因獲利較佳及投資人看好AI而受益。

本周公布財報的五大巨人市值龐大，合計占標普500指數權重23%，代表未來幾天市場對財報的反應很容易左右大盤走勢。

投資人尤其關注這些大型股擴大AI支出是否開始展現成效。美銀估計，AI超大規模資料中心業者微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta今年資本支出將增40%，標普500指數其他公司的資本支出反而下降1%。

此外，美國10年期公債殖利率從一周前的4.08%繼續攀升至4.232%，一面反映市場對Fed降息幅度的預期降低，一面也因川普當選勝算增加、投資人押注未來關稅在內的政策可能導致通膨上揚。美國本周五也將公布10月就業報告，經濟學家估計新增就業14萬個，不論實際數據過高或過低，都可能會改變市場信心。