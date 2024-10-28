食品變相漲價 廠商玩心理戰、搞情勒… 消費者氣炸不忍了

麥當勞等速食店收入開始下滑，紛紛推出超值餐點和促銷活動。（路透）

最近這幾年，全美物價節節攀升，許多大受人們歡迎的知名食品品牌既要確保獲利、又怕反映成本調漲價格會流失顧客，只好策略性的施展心理戰術，表面不漲價，卻在產品口味和分量上動手腳。

稍加留意，不難發現，長期愛吃的食品突然味道變得有一點點不同，或者分量變小了，許多人都有這樣的感受。

這一切源自於這幾年來食品業者因通貨膨脹 而成本大增，許多公司偷偷摸摸用了兩個招術，其中之一是「縮水式通貨膨脹」（shrinkflation），另一招是 「降級式通貨膨脹」（skimpflation），說穿了，就是用招數避免提高商品價格。

「縮水式通貨膨脹」這一招的作法是，將商品尺寸或體積減小，但價格保持不變；至於「降級式通貨膨脹」， 是更微妙的調整，體積尺寸等外觀不變，但是改用比較便宜的原料以降低成本。

情勒式聲明 顧客不埋單

這兩種策略表面上都不漲價，消費者原本心存感激，使用了之後才發現商品尺寸或品質不如前，等於變相漲價，最終還是吃虧，紛紛在社群媒體 上大吐苦水、狠狠表達憤怒，感覺自己被騙了。

直到最近，有些公司仍然對憤怒的消費者沉默以對，或者發表措辭謹慎的聲明，試圖重新贏得廣大顧客的好感。

為了顧客息怒而發表的企業聲明幾乎大同小異，許多公司提到：「我們聽到您的沮喪，但也請可憐可憐我們吧。順便一提，我們並不像其他人那樣提高價格，所以，我們不是壞人。」

消費者對這些情勒式聲明顯然不埋單，麥當勞（McDonald's）、溫蒂（Wendy's）和漢堡王 （Burger King）等公司的收入開始下滑，息事已不足以寧人，紛紛推出超值餐點和促銷活動，有時候還承諾針對漲價更加明智謹慎。

儘管如此，顧客對縮水式通膨、降級式通膨的抱怨還是沒有得到食品業者重視。顧客再也忍無可忍，火力全開，這一切終於開始改變。

獎勵袋薯片 業者玩新招

連鎖超市全食（Whole Foods）經典甜點尚蒂伊蛋糕（Berry Chantilly Cake）的粉絲在社群媒體上抱怨成分變化後，馬上如常地迅速採取行動回應，宣布蛋糕很快就會恢復原有配方。

有些食品業者的因應措施甚至更棒。脆片點心品牌樂事（Lay's）、多力多滋（Doritos）、托斯蒂托（Tostitos）和Ruffles所屬的企業百事可樂 （PepsiCo）宣布，一些神奇變輕的袋子裡將放入更多薯片等脆片。百事可樂發言人指出，在某些地點，托斯蒂托和Ruffles的「獎勵」袋薯片數量將比標準袋多20%，價格卻與標準袋相同，不僅如此，還在18包多元口味的組合品中添加額外兩小袋脆片。

然而，顧客一邊抱怨縮水式通膨，行為上卻百般屈服，繼續購買商品，在商言商的企業見顧客默許，也就沒有理由停止測試消費者底線，自然會繼續採用縮水式通膨技倆。

不過，百事公司最新收益報告顯示，第2季零食銷售額和銷售量雙雙下降。顧客容忍度似已達極限。

縮水式通膨 恐玩不久了

然而，產品加量卻不加價是如何做到的？杜蘭大學（Tulane University）商學院Freeman School of Business行銷學教授海多克（Chris Hydock）表示，零食利潤率夠高，額外添加一些薯片的成本相對低，更何況這些業者許多生產成本在疫情期間飆升後已下降。總之，在薯片等零食袋裡添加一些分量是目前為客戶提供更多價值的方式。

照理來說，百事公司大可比照許多零售商那樣大幅降價。但是海多克分析指出，這種情況很快就會出現「如果你給老鼠一塊餅乾」（If You Give a Mouse a Cookie，美國經典繪本）效應，消費者將食髓知味，期待更多折扣和更多促銷活動。

跨國投資銀行TD Cowen分析師莫斯科（Robert Moskow）指出，百事可樂的作法可能引領其他零食製造商效仿，因此，至少在食品方面，縮水式通貨膨脹恐怕為時不久了。但海多克認為，食品公司可能改變策略，找到一種人們可能還沒有注意到的戰術。