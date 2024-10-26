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男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

碧昂絲為賀錦麗站台 川普形容美國是「世界垃圾桶」

財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果中國市占率重回前五位

最新數據顯示，在iPhone 16幫助下，蘋果第3季重新躋身中國前五大智慧型手機廠商行列，但其成長速度仍落後於中國競爭對手華為。根據國際數據公司(IDC)的數據，蘋果第3季的中國市占率排名第二，在中國市場的占有率為15.6%，低於去年第3季的16.1%。該公司第3季對中國的出貨量年增率持平。華為以15.3%的市占率落後於蘋果，位居第三。然而該公司的中國智慧型手機出貨量年增 42%，在全球最大智慧型手機市場持續復甦。

資金流入黃金 4年單周新高

美國商銀策略師表示，在總統大選前，投資人繼續買進黃金，以對沖通膨和民粹主義。由哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊寫道，黃金在23日創下歷史新高，而黃金基金也創下2020年7月以來最大單周資金流入。黃金交易是投資人針對川普可能在選舉中獲勝而調整投資組合的重要策略。因為川普若勝選將引發通膨反彈、預算赤字上升以及與中國潛在的貿易戰，美元也有所上漲。

紐約社區銀行連4季虧損

紐約社區銀行(NYCB)第3季虧損，因該地區銀行提撥更多準備金來彌補潛在的貸款損失。該銀行一直在努力應對陷入困境的商業房地產 (CRE) 市場的巨大風險，這主要是由於辦公大樓拖欠率上升，因疫情後建築物仍然空置，而且再融資成本持續上升。第3季NYCB的信貸損失撥備總額為2.42億元，而去年同期為6200萬元。這也是該銀行連續第4季虧損。該公司淨虧損2.89億元，合每股79分；一年前為獲利1.99億元，合每股81分。

資金大量流入貨幣市場基金

截至10月23日當周，美國貨幣市場基金吸引了大量資金流入，原因是美國總統大選的不確定性和聯準會利率前景的重新評估，提振了對更安全資產的需求。根據LSEG的數據，投資人當周淨買入價值299.8億元的貨幣市場基金，這是5周內第4次單周淨買入。同時，風險較高的股票型基金出現25.4億元的淨流出，終止了連3周的購買趨勢。美國產業股票基金連續第2周獲得資金流入，淨值達10.3億元。投資人買進非必需消費品、黃金和貴金屬以及通訊服務業的基金，價值分別為8.02億元、6.77億元和5.99億元。

投資 智慧型手機 貨幣

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