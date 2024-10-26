美股最錢線/配合監管要求 基金被迫拋售科技股

今年美股 空前集中，輝達 、蘋果等科技股貢獻了史坦普500指數約半數漲幅。富達和T. Rowe Price等基金被迫拋售科技股，以配合投資 組合中權重股投資比率低於50%的監理要求。

根據美國國稅局(IRS)的要求，任何受監管投資公司的投資組合中權重股的投資比率合計不能超過50%；投資比率超過5%就會被視為權重股。這種監管限制是希望投資機構多元化分散投資。

但這項要求對美國投資公司來說難以達成，尤其是今年美股正處於史上集中度最高的市場。今年至今，光是輝達、蘋果、Meta、微軟和亞馬遜這五家大型科技公司就貢獻了史指約46%的漲幅。

這也意味著大型基金公司想要加碼輝偉達、蘋果這類科技股，就會面臨著觸及50%紅線的監管風險。英國《金融時報》報導，為應對監管，富達和T. Rowe Price等集團管理的大型投資基金被迫拋售股票。

截至9月底，富達規模670億元的藍籌股成長基金逾52%的投資組合集中在權重股上，包括：輝達、蘋果、亞馬遜、微軟、Alphabet和Meta。根據Morningstar數據，截至上周，貝萊德最近推出的長期美股ETF也有52%的資產是占比超過投資組合5%的個股。

T. Rowe Price規模630億元藍籌股成長基金在過去9個月中有6個月超過50%的門檻；不過它在每季結束時會重新平衡投資組合，以便遵循美國國稅局的要求。

報導指出，美國越來越多基金正接近50%的限制，這使得它們加碼大額持股變得困難。例如，Ark Innovation ETF有43%的資產來自持有大型股。

美國律師事務所Faegre Drinker合夥人漢米爾頓(Stephen DD Hamilton)表示，重整持股可能拖累基金績效：「如果持有高度集中的部位，解決辦法似乎只能出售大量股票。這顯然不是最理想的做法。」（財經新聞組）