股價不佳 Nike、科爾百貨仍受Z世代、嬰兒潮世代青睞

Nike股價可能表現平平，但在今年假期購物季卻最獲人心。（路透）

根據最新發布的消費者信心調查，Nike和科爾百貨(Kohl's)雖在華爾街 可能表現不佳，但廣大消費者仍然認為它們是同類產品中最好的。

顧問公司AlixPartners的消費者信心指數調查了從Z世代到嬰兒潮世代的9000名時尚購物者，詢問推動他們購買決策的因素以及零售商 如何與競爭對手競爭。

在所有受訪的Z世代、千禧世代、X世代和嬰兒潮世代中，Nike被評為第一大活躍鞋類零售商。這家傳統運動鞋巨頭擊敗了並列第二名的愛迪達和Foot Locker；而新貴競爭對手On Running在Z世代和千禧世代中排名墊底。

科爾百貨是Z世代和嬰兒潮世代的百貨公司首選；千禧世代選擇Nordstrom，X世代則選擇梅西百貨 。

該調查的結果與Nike和科爾最近的業績形成鮮明對比。Nike預計本季銷售額將下降8%至10%。截至23日收盤，該公司股價今年來已下跌26%，投資人準備迎接新任執行長希爾(Elliott Hill)領導下的漫長復甦之路。

與此同時，科爾百貨預計本財年銷售額將下降4%至6%，因為該公司正在努力解決百貨公司試圖保持影響力所面臨的更大的生存問題。截至23日收盤，該公司股價今年來已下跌32%。

Alix的消費者信心報告揭示了零售商在進入日益重要的假期購物季時需要牢記的許多其他調查結果，其中包括促使購物者轉向競爭對手的第一因素。有66%的消費者表示，如果正在尋找的產品沒有庫存，他們轉至其他零售商處購物。

報告指出，「『正確的產品、正確的地點、正確的時間』在每個零售會議室中得到迴響，但隨著零售商擴大線上品種和市場以吸引新客戶和流量，避免購物者在店內因找不到合適的尺寸而感到沮喪變得更具挑戰性。」

例如，根據該報告，在30家零售商樣本中，平均只有9%的零售商線上商品可以在實體商店內買到。