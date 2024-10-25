我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛109分局擬設衛星分局 增70警員確保安全

WNBA紐約自由人冠軍遊行 熱滾滾

美上周初領失業金減1.4萬人 勞動市場流動率仍較低

財經新聞組／綜合報導

上周申請失業救濟金人數意外下降，顯示勞動市場流動率仍較低。

勞工部最新數據顯示，截至10月19日當周首次申請失業救濟金人數為22.7萬人，減少1.4萬人，低於前周的24.1萬人，也低於預期的24.2萬人。

經濟學家認為，這在一定程度上反映了數據正從最近的天氣干擾中恢復過來。

牛津經濟研究院資深美國經濟學家霍頓(Nancy Vanden Houten)表示：「受颶風海倫影響的一些州的索賠額繼續從近期高點回落，但是佛州的索賠額有所上升，這可能是颶風米爾頓的結果。」「隨著最近一周的下降，初請失業金人數與颶風前的水平一致，也與勞動市場持續裁員很少的情況相符。」

全國金融市場經濟學家克拉奇金(Oren Klachkin)在給客戶的報告中寫道：「就業市場繼續擺脫普遍的擔憂和不確定性，證明了就業市場的韌性。」「雇主可能不確定未來會發生什麼，但他們也不會解雇工人。我們預計，只要經濟保持堅實的基礎，這種動態就會持續下去。」

聯準會23日發布的10月褐皮書也披露了類似的情況。這份對12個地區的企業進行調查的報告指出：「許多地區的工人流動率較低，裁員仍然有限。」「對工人的需求有所緩解，招聘主要集中在替代而不是增加。」

颶風 就業 裁員

上一則

美股最錢線／美債殖利率雖回升 股市跌勢只是暫時

下一則

德法拖累 歐元區PMI連2月萎縮 分析師估年底再降息

延伸閱讀

颶風一個接一個 美上周初領失業金人數低於預期

颶風一個接一個 美上周初領失業金人數低於預期
海倫的爆米花（全文完）

海倫的爆米花（全文完）
海倫的爆米花（一一）

海倫的爆米花（一一）
海倫的爆米花（一○）

海倫的爆米花（一○）

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

2024-10-23 08:10
台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
彭博資訊報導，台積電已查出是哪位客戶將晶片轉供華為。 (路透)

彭博：台積電查出一客戶將晶片轉供華為 已切斷出貨

2024-10-23 22:03
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34
美國前總統川普。美聯社

川普若勝選市場會怎樣？比特幣狂歡、這資產很慘

2024-10-18 13:59

超人氣

更多 >
花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說

花椰菜為何該買先切好的 烹飪專家這麼說
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去

賀錦麗上CNN 答非所問閃爍其詞…自家人也挺不下去
餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」

餐廳菜單上這些食物 廚師說他們絕不「踩雷」
庭院種植這5種樹 可提升房產價值

庭院種植這5種樹 可提升房產價值