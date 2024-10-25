美上周初領失業金減1.4萬人 勞動市場流動率仍較低

上周申請失業救濟金人數意外下降，顯示勞動市場流動率仍較低。

勞工部最新數據顯示，截至10月19日當周首次申請失業救濟金人數為22.7萬人，減少1.4萬人，低於前周的24.1萬人，也低於預期的24.2萬人。

經濟學家認為，這在一定程度上反映了數據正從最近的天氣干擾中恢復過來。

牛津經濟研究院資深美國經濟學家霍頓(Nancy Vanden Houten)表示：「受颶風 海倫影響的一些州的索賠額繼續從近期高點回落，但是佛州的索賠額有所上升，這可能是颶風米爾頓的結果。」「隨著最近一周的下降，初請失業金人數與颶風前的水平一致，也與勞動市場持續裁員 很少的情況相符。」

全國金融市場經濟學家克拉奇金(Oren Klachkin)在給客戶的報告中寫道：「就業 市場繼續擺脫普遍的擔憂和不確定性，證明了就業市場的韌性。」「雇主可能不確定未來會發生什麼，但他們也不會解雇工人。我們預計，只要經濟保持堅實的基礎，這種動態就會持續下去。」

聯準會23日發布的10月褐皮書也披露了類似的情況。這份對12個地區的企業進行調查的報告指出：「許多地區的工人流動率較低，裁員仍然有限。」「對工人的需求有所緩解，招聘主要集中在替代而不是增加。」