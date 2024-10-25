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美航空最大董事會變動 西南和激進股東和解 讓出6席董事

財經新聞組／綜合報導

西南航空和激進股東艾利奧特投資管理公司(Elliott Investment Management)達成和解協議，避免代理權之爭，以換取該航空公司董事會增加6名董事，並加速執行董事長凱利的退休。值得注意的是，這筆交易讓執行長喬丹留任。

該公司宣布，艾利奧特的5名董事會提名人以及雪佛龍前財務長布雷伯將加入董事會。西南航空董事會將任命一位新董事長接替凱利，凱利將於11月卸任。

艾利奧特發表聲明表示：「我們很高興與西南航空就增加6名新董事達成協議，這將增強和振興其董事會。」

艾利奧特和西南航空上周還一直在為代理權之爭做好準備。這名激進股東一直爭取求在該航空公司董事會中任命10名新董事，並要求12月召開一次特別會議進行選舉。艾利奧特的動作目的是在讓凱利和喬丹下台。

由於和解協議和和西南航空之前的董事會改選，總計有8名新成員加入；是艾利奧特在美國航空界推動的最大董事會變動。

西南航空先前於9月宣布，董事會成員最終將減至13名。並表示凱利將於明年春天辭職，但董事會堅定支持喬丹。

西南航空也同步公布令人驚訝的第3季獲利，受惠於定價和需求的改善，以及因7月全球網路當機而滯留的乘客重新訂位。

根據LSEG數據，西南航空調整後獲利8900萬元，合每股15分；而分析師平均估計虧損1265萬元，每股損益平衡。營收成長5.3%，達到68.7億元。

由於成本上漲，促使該公司採取措施恢復穩定的獲利能力，並尋找高利潤的收入來源，包括度假套餐、隔夜航班以及指定座位和高階座位。

該公司預計第4季每可用座位英里收入將成長3.5%至5.5%，而預計運力將減少約4%。

喬丹 投資 退休

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