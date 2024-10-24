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美股最錢線/爭議升級 Arm擬取消高通授權

財經新聞組／綜合報導

Arm Holdings Plc將取消長期合作夥伴高通(Qualcomm Inc.)使用其智慧財產權設計晶片的授權，激化雙方有關智慧手機技術的法律糾紛。

《彭博》報導，總部位於英國的Arm已向高通發出60天強制通知，要求取消所謂的架構授權協議。該合約允許高通根據Arm的標準開發自有晶片。

這種對立激化可能會衝擊智慧型手機和個人電腦市場，並擾亂這兩家半導體產業最具影響力公司的財務和營運。

高通每年銷售數億個處理器，大多數Android智慧型手機都使用該技術。如果取消授權，該公司可能必須停止銷售占其約390億元收入大部分的產品，否則將面臨巨額損失索賠。

雙方的法律鬥爭始於2022年Arm起訴高通公司違反合約和商標侵權。根據強制通知，Arm給高通8周期限以糾正爭議。

雙方即將接受法院判決，以解決Arm的違約索賠和高通的反訴。根據Arm的說法，分歧的焦點在於高通在2021年收購了另一家Arm授權商，但未與Arm重新談判授權合約。高通辯稱，其現有協議涵蓋其收購的晶片設計新創公司Nuvia的活動。

Nuvia的微處理器設計已成為高通向惠普和微軟等公司銷售新型個人電腦晶片的核心。高通本周更宣布計劃將Nuvia的設計Oryon引入其廣泛使用的智慧型手機Snapdragon晶片中。

Arm表示，此舉違反了高通的授權協議，並要求該公司銷毀在收購Nuvia之前創造的Nuvia設計。根據Arm向德拉瓦州美國地方法院提起的原始訴訟，未經許可，它們不得轉讓給高通。由於談判未能達成解決方案，Nuvia的授權許可於2023年2月被終止。

如果Arm終止授權，高通將無法使用Arm架構進行自己的設計；但它仍能根據單獨產品協議獲得Arm授權，但這種方式將導致嚴重的延誤，並迫使該公司浪費已經完成的工作。

高通 晶片 智慧型手機

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