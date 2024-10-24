高價撐住業績 可口可樂第3季銷售優於預期

由於消費者繼續精打細算，可口可樂 第3季業績優於預期。

該公司上季營收119億元，超出預期的116.1億元，但低於去年的120億元。調整後獲利為0.77元，高於預期的0.74元。價格上漲有助於應對來自消費者的持續壓力、大宗商品成本不利的前景以及國際市場更具挑戰性的趨勢等因素。

執行長昆西在財報聲明中表示，可口可樂展示出「面對動態的外部環境的韌性」。該團隊繼續「管理近期挑戰，同時繼續專注於長期成長機會」。

競爭對手百事可樂第3季北美和國際銷售額落後於華爾街預期，下修了2024年銷售財測。

百事可樂執行長拉瓜塔表示，消費者「面臨很大的挑戰」，在食品方面正在做出「很多考量」。他表示，這些考量對零食產業的影響最為嚴重。

在財報公布前，摩根大通分析師特謝拉(Andrea Teixeira)在給客戶的報告中寫道，美國消費者「口袋裡的錢更少，選擇更多」，迫使可口可樂提高價格以保持成長。

她也表示，管理階層一直在比較在家吃飯和外食的成本，特別是中低收入 家庭。

根據消費者物價指數，9月食品雜貨成本較去年同期上漲1.3%，而外食成本則上漲3.9%。特謝拉表示，可口可樂的管理階層正在與雜貨商合作以適應環境。其中一項努力是「銷售帶有實惠價格的2公升瓶裝汽水的烤雞，與外出就餐相比，這仍然可以節省大量費用」。

雖然巴西、日本和菲律賓銷售成長，但受中國、墨西哥 和土耳其銷量放緩的影響，可口可樂國際單位銷量下降1%。

該公司還涉足酒業以尋求成長。德意志銀行分析師鮑爾斯表示，預計該公司將「部分關注」以「進一步探索飲料酒精市場」。可口可樂計劃明年在歐洲市場和墨西哥推出巴卡迪蘭姆酒和可樂雞尾酒。