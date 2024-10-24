特斯拉上季業績表現不錯，但面臨愈來愈大競爭壓力。（路透）

特斯拉 第3季業績超出分析師的預期，不過營收略低於期待；23日盤後公布的第三季業績好壞參半，但投資人對特斯拉業績好轉、毛利率 上升及特斯拉更便宜的電動汽車將於明年投產的消息感到欣喜。

當季營收較上年同期的233.5億元成長8%。淨利從一年前的18.5億元或每股53分增至21.7億元和每股62分。

特斯拉本季獲利率得益於7.39億元的汽車稅賦抵減收入。該公司還提供一系列折扣和激勵措施來刺激銷售。

汽車收入從去年同期的196.3億元成長2%至200億元。能源發電和儲存收入飆升52%達到23.8億元，而服務和其他收入如特斯拉汽車的非保固維修收入增加29%達到27.9億元。

特斯拉在財報聲明中誇口表示，其10月22日生產的汽車產量達到700萬輛，最新產品Cybertruck成為美國第三暢銷的純電動車 ，僅次於Model 3和Model Y。但特斯拉沒有按車型區分銷量。

雖然特斯拉的電動皮卡一直受到品質問題的困擾，但根據凱利藍皮書的估計，該公司第3季美國銷量仍超過1萬6000輛。

本月稍早時，特斯拉公布第3季汽車交車量為46萬2890輛；交車量最接近特斯拉的銷售量。該公司還表示，截至9月30日當季已生產46萬9796輛電動車。

雖然交車量較上年同期成長6%，但低於分析師預期，且連續兩季年減。

該公司在財報中表示：「雖然宏觀經濟形勢持續嚴峻，但預計2024年汽車交車量將小幅增加。」該公司還重申2025年上半年「推出」更實惠車型的目標。

特斯拉面臨越來越大的競爭壓力，尤其是在中國，來自比亞迪和吉利等公司以及理想汽車和蔚來汽車等新一代汽車製造商的競爭壓力。在美國，傳統汽車製造商福特和通用汽車雖然收回先前的電氣化承諾，但仍開始銷售更多電動車。

特斯拉10月下跌18%，並面臨自1月以來最糟糕的一個月。今年以來，該股下跌14%，而同期那斯達克指數上漲了22%。