「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

繪圖晶片大廠輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 23日造訪丹麥時親口證實，該公司最新款Blackwell人工智慧（AI ）晶片設計上的確有「瑕疵」，可運作但良率低。但他坦承，此瑕疵「百分之百」是輝達的錯誤。

根據突發新聞網站Baha Breaking News報導，黃仁勳坦承，這款設計上的瑕疵「100%是輝達的錯」，並表示台積電公司已協助亡羊補牢，且持續「以不可思議的速度」呈現進展。

另外，他還提到其他話題。路透報導，黃仁勳表示，歐盟的AI投資遙遙落後美國和中國大陸，儘管通過世界第一套AI監管規則並於8月生效，但至今只有少數幾家歐洲AI公司，例如法國的Mistral和德國的Aleph Alpha，歐盟必須急起直追。

黃仁勳說：「歐盟必須加速發展AI。每個國家都覺醒到，數據如今是一種國家資源。」

黃仁勳在丹麥推出新款超級電腦，稱為Gefion，標榜內建1,528顆繪圖處理器（GPU），是由輝達與諾和諾德基金會及丹麥出口與投資基金合力打造而成。

丹麥計劃運用這款超級電腦加快新藥研發、疾病診斷與治療，並克服複雜的生命科學挑戰。

黃仁勳說：「電腦輔助開發藥物的時代必在2020年代來臨。這將是數位生物學的年代。」