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美股最錢線／瑞銀：經濟不著陸 史指明年再漲13%

財經新聞組／綜合報導

瑞銀認為，美股明年可望再次實現兩位數漲幅。該銀行策略師在最新報告中看漲美股，預測史坦普500指數將在明年年底達到6600點。

瑞銀策略師表示，這項預測意味著史指較目前水準還有約13%的上漲空間，而經濟「不著陸」將成為最大的推手。

在「不著陸」的情況下，經濟成長持續，就業市場仍然強勁。而在經濟「硬著陸」或「軟著陸」的情況下，通膨和利率可能仍略高於市場先前的預期。

策略師指出，「最重要的是，美國宏觀經濟前景的改善增加了我們對股票看法積極的信心。我們已將美股評級從中性調升至有吸引力。」策略師並指出數據顯示美國經濟處於堅實的基礎之上。

事實證明，即使金融狀況收緊且利率偏高，但就業市場仍具韌性。根據勞工統計局數據，9月增加25.4萬個工作崗位，遠高於預期的14.7萬個。同時，失業率降至4.1%，仍接近歷史低點。

經濟活動也維持強勁。美國9月零售成長0.4%，高於預期；第2季GDP年增3%。

同時，通膨率正接近聯準會2%的目標。9月消費者物價(CPI)年率為2.4%；而聯準會首選的通膨指標個人消費支出(PCE) 8月年增2.2%，為2021年以來的最低水準。

瑞銀表示，物價成長放緩為聯準會繼續降息奠定了基礎，有利股市。根據CME的Fedwatch工具，市場定價年底前再降息50個基點的可能性為72%。

策略師補充說，雖然投資人可能會在11月大選之前看到一些波動，但這不太可能抵消更積極的市場催化劑。

報告指出，「美國總統大選不太可能破壞積極的基本面。預計選前波動性將上升，因為在任何對選舉結果有決定性影響的關鍵搖擺州中，兩黨都沒有明顯的優勢。但這次選舉是在聯準會降息、美國經濟走勢強勁以及人工智慧(AI)熱潮等支持性長期趨勢的背景下進行的。」（財經新聞組）

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