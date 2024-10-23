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Q3定價抵銷中國虧損… GM北美獲利超預期今年三度調財測

財經新聞組／綜合報導
上季定價策略抵消中國部門的衰退，通用汽車獲利超出預期。（路透）
上季定價策略抵消中國部門的衰退，通用汽車獲利超出預期。（路透）

通用汽車(GM)第3季獲利輕鬆超越華爾街預期，助這家底特律汽車製造商提高2024年的關鍵財測目標。

這是通用汽車今年第三次更新其財測；之前的財測超出華爾街的獲利和營收預期，而這些財測預期都由該汽車製造商的北美業務主導。

通用汽車目前預計全年調整後息稅前獲利將在140至150億元之間，即每股10至10.5元，高於之前預測的130至150億元和9.5至10.5元。該公司還將調整後的汽車自由現金流預測從95至115億元調升至125至135億元。

該汽車製造商將歸屬於普通股股東的淨利(不包括股利)縮小至104至111億元之間，即每股9.14至9.63元。先前的財測值為100至114億元，即8.93至9.93元。

通用汽車第3季業績得益於強勁的定價，抵消了中國的虧損，以及勞動成本比去年同期增加2億元和保固成本增加7億元。

通用汽車財務長雅各布森(Paul Jacobson)表示，7到9月當季該公司每輛車的平均交易價格仍超過4萬9000元。華爾街一直在監測該價格是否有疲軟的跡象。

他在媒體簡報會上表示：「消費者非常支持我們。」「情況與過去幾季相比沒有任何變化。」

通用汽車第3季營收較上年同期的約440億元成長10.5%至487.6億元；淨利小幅成長至30億美元，調整後每股獲利2.96元，高於預期的2.43元。

雅各布森指出，該公司第3季的優異表現在一定程度上得益於該汽車製造商提前生產一些第4季的卡車，讓調整後獲利增加了4億元。

該公司的北美業務占其獲利絕大部分。調整後息稅前利潤接近40億元，年增12.9%；調整後獲利率為9.7%。

與北美業績相比，中國業務虧損1.37億元；而其他國際市場的調整後獲利較上年同期下降88.2%至4200萬元。

通用汽車的融資部門第3季調整後獲利下降7.3%至6.87億元。

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