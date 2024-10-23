消費保守、中國平價咖啡崛起 星巴克業績連3季衰退

星巴克 公布的初步本季業績顯示銷售額再次下降，這家咖啡 連鎖店仍努力轉虧為盈。

執行長尼科爾(Brian Niccol)在財報聲明中表示：「第4季的業績清楚地顯示，我們需要從根本上改變策略，以便能夠恢復成長，而這正是我們『重返星巴克』計畫的目標。」

他將在10月30日舉行的公司財報電話會議上分享更多有關星巴克為逆轉業務而採取的措施細節。

該公司初步估計淨銷售額下降3%至91億元。初步調整後每股獲利為80分。

接受LSEG調查的分析師預計該公司第4財季每股獲利為1.03元，營收為93.8億元。

星巴克同店銷售額連續第3季下降。全球同店銷售額下降7%。

該公司將銷售疲軟歸咎於北美需求疲軟；美國同店銷售額下降6%。雖然增加了業務投資，例如更頻繁地利用行動應用程式促銷以及擴大產品範圍，但客流量還是下降了10%。

在第二大市場中國，同店銷售額暴跌14%。該公司將業績下滑歸因於該國的同業競爭，並表示這正在改變消費者行為並改變公司的市場策略。

該公司還暫停發布2025財年展望，理由是最近的執行長換人和「當前的業務狀況」。

雖然業績慘淡，該公司仍將股利從每股57分增至61分。

財務長魯傑里(Rachel Ruggeri)在財報聲明中表示：「我們希望加強對業務的信心，並在推動轉虧為盈過程中提供一定的確定性。」

近兩個月前尼科爾接掌這家咖啡巨頭，目標是扭轉星巴克飲料需求放緩的趨勢，特別是在美國和中國。在美國，這家連鎖店一直在流失顧客，這些人選擇省錢，而不是把錢花在瑪奇朵和提神飲料上。自疫情 爆發以來，星巴克在中國的業務也一直在努力復甦，瑞幸咖啡等更便宜的本土競爭對手崛起以及更加保守的消費者最近幾個月削弱了銷售額。