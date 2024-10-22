我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

中國業績慘 Starbucks暫不發布財測

編譯黃淑玲／綜合外電
星巴克初步財報顯示，上季銷售降幅淒慘，是市場預期的兩倍。 (路透)
星巴克初步財報顯示，上季銷售降幅淒慘，是市場預期的兩倍。 (路透)

星巴克（Starbucks）銷售額連續三季暴跌，決定暫緩發布2025會計年度的業績展望。新任執行長尼可面臨的營運問題之大，引發投資人關切。

星巴克周二（22日）發布的初步獲利報告顯示，上季（公司2024會計年度第4季）同店銷售下滑7%。美國市場表現疲弱，同店銷售年減10%，中國市場更是下滑14%。

星巴克表示，暫緩發布2025會計年度財務指引，是為了讓執行長尼可（Brian Niccol）有機會評估公司營運，進而鞏固公司扭轉當前局面的計畫。尼可9月9日上任以來，重新調整了領導層職位，並公布了刺激成長的計畫大綱，包括提高咖啡店的吸引力、提升早晨的服務等。

Edward Jones分析師亞布勞說，「我認為扭轉局面需要的時間，比一些投資人預期的更長」，「未來幾季，將會非常艱難。」

彭博資訊指出，星巴克上季（截至9月29日）銷售的降幅是分析師預期的兩倍，也是四年來最大的單季降幅。星巴克表示，推出更多產品，同時提供大量促銷活動，均未能吸引更多顧客上門。

初步財報令人失望，星巴克股價在盤後交易一度下跌9%，後來跌幅收窄。年迄今星巴克股價只上漲不到1%，而標普500指數同期漲了23%。星巴克完整的上季財報將於30日公布。

星巴克官網發布的一則影片，尼可在其中說道，公司需要「從根本上改變我們最近的戰略」，以恢復成長。他表示，星巴克將簡化「過於複雜」的菜單，並研究價格。他還表示，公司將改進行銷方式，包括凸顯手工製作產品、解決閂市的人員配置等。

彭博提到，企業新領導人上台，為了重設投資人的期待，不乏這類暫時不出指引，準備全新開始的做法。星巴克暫緩發布接下來一年的財測，運動用品大廠Nike本月稍早在迎接新執行長希爾（Elliott Hill）上任之前，也先收回銷售指引；Nike營運現在面臨了數十年來最大困境。

星巴克 投資 咖啡

上一則

日本六年來最大IPO 東京地下鐵開盤較掛牌價飆36%

下一則

路透：中國雙11「光棍節」好景不再 消費降級情緒瀰漫市場

延伸閱讀

馬士基第四度調高全年財測 紅海衝突抵銷航運過剩產能

馬士基第四度調高全年財測 紅海衝突抵銷航運過剩產能
星巴克折扣縮水 CEO：減少員工工作量

星巴克折扣縮水 CEO：減少員工工作量
星巴克好折扣沒有了 CEO：給員工減負

星巴克好折扣沒有了 CEO：給員工減負
嬌生抗癌藥本季全球銷售成長近19% 調升全年財測

嬌生抗癌藥本季全球銷售成長近19% 調升全年財測

熱門新聞

台積電。（記者黃仲裕／攝影）

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

2024-10-22 14:30
川普可能再次當選美國總統，美元看漲期權的押注飆升。（美聯社）

大選日逼近…川普賭盤勝率逆轉 美元看漲期權押注飆升

2024-10-16 07:10
由於美國國債殖利率上升以及投資人等待最新的獲利財報，道瓊工業指數下跌，回吐上周部分強勁漲幅。美聯社

美債殖利率走升 觀望最新財報 道指大跌逾300點

2024-10-21 16:46
麻省理工學院教授艾塞默魯是2024年諾貝爾經濟學獎三位得主之一。美聯社

新科諾貝爾獎得主示警：3股巨浪來襲將掀美國經濟風暴

2024-10-18 09:34

理財Q&A／我到底有多少淨資產？這樣計算

2024-10-14 02:00
在美國中古車市場中，電動車價格變得更為優惠。(歐新社資料照片)

二手電動車價格雪崩 兩年跌幅達25%

2024-10-15 13:08

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制