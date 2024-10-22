美股最錢線／AI帶旺科技股財報 明年看好再漲20%

Wedbush Securities表示，在科技業「強勁」的第3季財報季開始後，人工智慧(AI )革命和數位廣告的反彈，將推動科技股在今年最後一季走高。

以艾夫斯(Daniel Ives)為首的分析師在最新報告中表示：「這個科技股財報季的主要亮點是，超大規模的雲端 計算巨頭微軟 、Alphabet和亞馬遜都將實現強勁的成長，超出華爾街預期，因為大量工作負載轉移到雲端，為2025年大量AI企業應用和模型的部署奠定基礎。」

該投行表示，雲端計算的優勢並不侷限於微軟、谷歌和亞馬遜。報告指出，甲骨文、SAP SE、IBM Corp、ServiceNow、戴爾科技和其他公司「都是基礎雲端領域參與者」，預計「企業加速AI和雲端部署的擴增力量，將為AI革命的第二次衍生產品奠定基礎」。

艾夫斯的團隊表示，到明年年底，全球約70%的工作負載將轉至雲端，高於目前的50%比率。

Wedbush表示，預計科技股2025年將再上漲20%，因為科技牛市「剛剛進入由革命引領的下一階段」，並且正在經歷「一個新世代的消費周期」。

艾夫斯表示：「我們仍然估計，在輝達的GPU晶片上每花1元，科技業本益比就會增加8至10元，這代表我們對明年科技股的堅定看漲。」

分析師表示，輝達和微軟是「AI的核心驅動者」，但其他「科技巨頭」也加入這個行列，包括甲骨文、SAP、ServiceNow、Palantir、Salesforce、IBM、蘋果和超微公司(AMD)等。

與此同時，艾夫斯表示，蘋果的iPhone 16正在開啟該公司的AI「消費者革命」。並補充指出，蘋果的供應鏈已經向該投行表示，「這次iPhone升級周期可能是歷史性的」。因為該公司預計，4年多來約有3億支手機沒有升級。此外，隨著「AI驅動的升級站穩腳跟」，蘋果明年的銷量可能會超過2.4億支。