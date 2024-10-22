峰值定價、電車銷量成疑慮 通用、福特恐難說服投資人

汽車製造商要如何靠財報說服投資人其政策方向有效可能不太容易。（美聯社）

通用汽車(GM)和福特汽車公布業績時，若想強調對汽油車的定價能力仍然強勁，而且電動車 的損失正在減少，可能很難說服投資人。

通用汽車於22日發布上季業績；而同城競爭對手福特將於28日發布財報。

通用汽車執行長巴拉(Mary Barra)本月稍早表示，傳統汽油動力車的利潤率尚未達到頂峰，電動車銷量正在上升。

由於汽油動力車型銷售強勁，通用汽車兩度上調全年獲利財測。該汽車製造商的股價今年已上漲逾三分之一。

相較之下，福特一直面對品質問題和數十億美元的電動車損失，導致其股價今年下跌8%。

德意志銀行分析師表示，福特汽車本季可能達不到預期，尤其是在此期間受到庫存膨脹的影響。

隨著利率 飆升和整體經濟擔憂迫在眉睫，幾個月來，華爾街一直質疑消費者是否會以歷史高價購買卡車和SUV 。

根據Cox Automotive最新報告，10月新車平均掛牌價格環比上漲2%，達到4萬7823元；但僅較一年前上漲約1%，顯示價格已觸及上限。

由於謹慎的消費者迴避大量採購，汽車製造商不得不降低汽車價格；這與幾年前新車型的生產受到供應鏈問題限制時公司擁有的定價能力形成鮮明對比。

德意志銀行研究部在報告中表示：「對峰值定價的擔憂，以及電動車戰略和滲透率的不確定性，成為中長期的威脅。」「此外，下個月還有11月大選，這可能會以某種方式影響電動車政策。」

隨著電動車銷量成長放緩，福特和通用汽車都專注於生產更多高獲利率的汽油動力車型，例如福特的Maverick皮卡和通用汽車的雪佛蘭Trax小型SUV。

福特8月取消了備受期待的三排電動SUV，並表示該車的推出無法獲利。通用汽車在實現電動車生產目標方面進展緩慢。