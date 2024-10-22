達拉斯聯儲總裁估Fed漸進降息 也會繼續縮減資產負債表

達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根(Lorie Logan)表示，預計聯準會 未來將進一步降息 ，並表示聯準會沒有理由不能繼續縮減資產負債表。

達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根(Lorie Logan)

洛根在證券產業及金融市場協會發表的演講中表示，「如果經濟按照我目前的預期發展，逐步降低政策利率 至更正常或中性水平的策略，可以幫助管理風險並實現我們的目標。」

她表示，「經濟強勁且穩定」，但勞動市場風險上升和聯準會通膨目標持續面臨風險，「讓前景仍存在重大不確定性」。並表示，聯準會「需要保持彈性，並願意在適當的時候進行調整」。

洛根的大部分言論都針對聯準會正在進行的縮表過程，即量化緊縮(QT)。自2022年以來，聯準會一直在削減其購買的抵押貸款和國債，以在新冠疫情爆發期間提供紓困並穩定市場。聯準會已將持有量從9兆元的高峰削減至目前的7.1兆元大關，聯準會官員表示這項進程還有進一步推進的空間。

洛根表示，她認為沒有必要很快停止，並指出量化寬鬆和降息都代表貨幣政策正常化，目前朝著同一方向努力，「目前流動性似乎非常充裕。」「跡象顯示流動性供應仍然充足，而不僅僅是夠用，貨幣市場利率繼續普遍遠低於聯準會的準備金餘額利率。」