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Fed兩官員主張緩降息 市場出現11月可能按兵不動的聲音

編譯劉忠勇／綜合外電
戴利則說：「到目前為止，我還沒有看到任何訊息顯示我們不會繼續調降利率。」。(路透)
戴利則說：「到目前為止，我還沒有看到任何訊息顯示我們不會繼續調降利率。」。(路透)

堪薩斯市和明尼阿波利聯邦準備銀行兩位總裁周一發言主張緩降息，阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）認為，聯準會（Fed）11月維持利率不變的可能性上升。但舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，她看不出有暫停降息的理由。

聯邦準備銀行總裁施密德在他8月以來的首次公開談話中表示，他希望政策周期「更加正常化」，即Fed透過微調來維持經濟成長、價格穩定和充分就業。他還表示，放慢降息步調可讓Fed找到所謂的中性水準，也就是政策既不會對經濟造成壓力也不會構成刺激的程度。

也說：「在沒有任何重大衝擊的情況下，我樂觀認為我們可以實現這樣一個周期，但我相信這需要在政策上採取審慎而漸進的做法。」

施密德說：「雖然我支持放鬆政策的限制性，但我傾向避免過大的動作，特別是考慮到政策最終目的地的不確定性，還有就是我希望避免助長金融市場的波動。」

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里也重申，他傾向未來幾季放慢降息步調。

他說：「目前我預測未來幾季會有若干微幅的降息，以達到中性水準附近，但這將取決於數據。」他表示，若要加快行動，需要看到「勞動市場正在迅速走弱的確切證據」。

阿波羅全球的史洛克則舉亞特蘭大聯邦準備銀行估計美國第3季國內生產毛額（GDP）成長3.4%為例，美國正處於經濟持續成長和通膨重新抬頭的「不著陸」走勢。

這位經濟學家指出美國經濟面臨「十大順風」，這在「增加Fed在11月會議上不得不改變方向的可能性」並暫停降息。

但在FOMC有表決權的舊金山聯邦準備銀行總裁戴利則說：「到目前為止，我還沒有看到任何訊息顯示我們不會繼續調降利率。」

戴利說：「對於已經走向2%通膨目標的經濟來說，這是一個非常緊的利率，我不希望看到勞動市場進一步惡化。」

美國10月就業報告定於11月1日公布，時機在美國總統大選和下次Fed會議之前。

施密德主張政策上採取審慎而漸進的做法。(路透)
施密德主張政策上採取審慎而漸進的做法。(路透)

降息 利率 就業

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