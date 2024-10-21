美西貨櫃滯港時間拉長一倍 年底購物旺季備貨恐受影響

儘管美國東岸與墨西哥灣港口罷工 落幕，但先前碼頭勞工醞釀罷工、加上紅海危機糾結未解，使美西港進口貨量迭創新高，導致鐵路貨運大壅塞，耶誕節期及日常用品堆積如山，貨櫃滯港待鐵路運輸的時間拉長一倍多，可能威脅進口業者為年底購物旺季的備貨作業。

CNBC報導，目前從洛杉磯港 卸下、將由鐵路轉運的貨櫃中，近半數都要等候九天以上，才能送上火車載走，比之前四天的待運期拉長一倍多。

洛杉磯港9月共處理相當於95萬4,706只20標準貨櫃（TEUs）的貨量，創9月櫃量新高。港務機關執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，目前有2萬只貨櫃滯留港內待運，但他強調，鐵路運輸壅塞，並未對貨輪及卡車運輸業務造成額外問題。

塞羅卡說，正緊盯三項可能影響未來貨櫃量成長及港口運輸能力的關鍵因素，分別是今年春節較早、美國總統大選及經濟強韌，「10月（進口）貨量仍將堅實，迄未見到消退信號，預估約有85萬只TEUs左右。進口商為免受到選後關稅可能提高的干擾，以及失業下降，預料貨量仍強」。

長堤 港9月共輸送82.94萬只TEU，連四個月櫃量都超過去年同期。執行董事柯戴洛（Mario Cordero）表示，貨櫃平均待運期為七天，港口未出現壅塞情況，「過去三個月來港口貨櫃移動量創新高，目前鐵路運作備受關注。港口運作流暢，而現有運能將足以接受續創新高的貨量」。碼頭鐵路運量已增加約26%。

全美零售協會（NRF）執行長沙伊預期，貨運量今年底前都將維持熱絡。貨櫃提單（B/L）顯示，9月1日-10月14日期間洛杉磯港到貨品類相當多元，包括家庭裝飾、燈串、聖誕樹、蠟燭、燈台、胡桃鉗、花圈等，貨主包括家得寶、目標百貨及沃爾瑪等零售業者。另外有92只貨櫃裝滿1,840包比亞迪訂購的中國太陽能板。

鐵路業者聯合太平洋（Union Pacific）發言人表示，櫃量增加已衝擊運務，正運用各種緩衝資源處理洛杉磯及長堤港增加二位數百分比的國際中轉貨量，「我們持續看到原本運往東岸的貨物轉到此地」，將與顧客協力處理，確保貨運流暢。

物流業經理表示，從卸貨到上車的時間約需兩周，一些特殊案例可能延長到四周。業者表示，由於東岸罷工問題並未最終解決，預料轉運貨量會繼續到達西岸。