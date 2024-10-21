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氣候變遷加劇 MSCI抓住新商機

編譯陳苓／綜合報導

環境、社會和公司治理（ESG）市場熱度降溫，導致指數編纂業者所提供分析服務的收入成長減緩，但全球天災不斷，投資人日益擔憂極端天候，讓ESG和氣候業務再度成為MSCI（明晟）在內指數公司的新成長動能。

MSCI的ESG和氣候業務營收一度在2022年第1季成長高達50%，但第2季增幅縮小至13%，遠低於MSCI替這部門所設的24~29%長期成長目標，但仍優於MSCI同期整體營收10%的成長率，且這個業務營收占比提高到11.2%，高於三年前的7.9%。

MSCI同業在這塊領域的需求也持續上揚。標普全球（S&P Global）表示，永續和能源轉型相關服務去年營收提高24%至3.01億美元。LSEG在最新財報更新也說，子公司富時羅素（FTSE Russell）「聚焦氣候轉型，有助成長」，但未提供詳細數字。

MSCI執行長費南德茲說，投資人關注重點出現耐人尋味的轉變。他發現，轉型有關的工具和資料，需求成長明顯放緩，例如企業碳排、以及全球改用乾淨能源的企業風險指標等，市場的需求轉向協助投資人評估管理實體風險的工具，像是名下資產對颶風與旱澇的曝險。

近來美國颶風頻傳，企業界日益關注實體風險似乎有其道理。去年美國房屋保險業者蒙受本世紀以來最嚴重的淨核保虧損，為連續四年承保損失突破1,000億美元。Verisk近期報告也示警，未來幾年保險商應該預期，須承擔逾1,500億美元的全年損失。

有鑒於此，費南德茲表示，MSCI的實體風險產品需求大多來自保險公司。這些業者需要管理的風險，包括龐大投資組合、以及家庭和企業保單。此外，銀行和私人市場投資者，也對這類產品興趣漸濃。

MSCI近來也拓展風險評估工具的事業觸角，跨足日益蓬勃發展的未上市市場，例如不動產、基礎建設以及私募信用基金，去年以6.97億美元收購未上市資產數據與分析供應商Burgiss，使MSCI未上市資產部門營收貢獻度在第2季跳增到9%。

費南德茲說，目前為止，ESG和氣候風險分析大多集中在公開上市證券，部分是由於這類資產的資料較易取得。

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