經濟軟著陸希望再度推升美股 但9月風險遠未解除

投資人重燃軟著陸希望，是本波推升美股走高驅力來源。（路透）

經濟軟著陸的希望再次推動美股走高，因為令人鼓舞的數據緩解了本月稍早慘烈拋售後的經濟衰退擔憂。

推動美股走升的是本周的零售銷售、消費者和生產者物價報告，這些報告有助於緩解對本月初就業 數據弱於預期引發的經濟放緩擔憂。這些有利的數據為投資 人提供了理由，得以重返今年收益不錯的許多交易，從購買大型科技股到最近押注7月加速的中小型股。

自8月5日以來，2024年的一些最大贏家已經出現強勁反彈；晶片製造商輝達反彈超過20%，費城半導體指數上漲逾14%；7月表現強勁的小型股也已從近期低點回升，羅素2000指數上漲近5%。

與此同時，交易員們收回聯準會將在9月大規模降息 以避免經濟衰退的押注。CME FedWatch數據顯示，截至15日晚間，與聯邦基金利率掛鉤的期貨顯示9月降息50個基點的可能性為25%，低於8月5日的85%左右；降息25個基點的可能性為75%，與聯準會將在9月啟動寬鬆周期的預期一致。

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德(Jim Baird)表示：「雖不一定完全排除硬著陸的可能性，但有很多理由相信，目前經濟走勢正在得到充分維持。」

Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)預計，軟著陸情景加上較低的利率，將有助於推動更多股票上漲，而不再由少數幾支大型股領漲。

凱投宏觀分析師認為，美國經濟軟著陸將支持人工智慧(AI)熱潮，進而推動市場走高，「我們對2024年底史指的預測仍為6000點，因為上半年占主導地位的AI將再次成為主流。」

最近的經濟數據雖然令人放心，但對於進入9月的市場而言，風險遠未解除。從歷史上看，9月一直是今年最不穩定的時期之一。投資人將密切關注輝達本月底的財報以及9月6日的非農就業報告。