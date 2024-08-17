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經濟軟著陸希望再度推升美股 但9月風險遠未解除

財經新聞組／綜合報導
投資人重燃軟著陸希望，是本波推升美股走高驅力來源。（路透）
投資人重燃軟著陸希望，是本波推升美股走高驅力來源。（路透）

經濟軟著陸的希望再次推動美股走高，因為令人鼓舞的數據緩解了本月稍早慘烈拋售後的經濟衰退擔憂。

推動美股走升的是本周的零售銷售、消費者和生產者物價報告，這些報告有助於緩解對本月初就業數據弱於預期引發的經濟放緩擔憂。這些有利的數據為投資人提供了理由，得以重返今年收益不錯的許多交易，從購買大型科技股到最近押注7月加速的中小型股。

自8月5日以來，2024年的一些最大贏家已經出現強勁反彈；晶片製造商輝達反彈超過20%，費城半導體指數上漲逾14%；7月表現強勁的小型股也已從近期低點回升，羅素2000指數上漲近5%。

與此同時，交易員們收回聯準會將在9月大規模降息以避免經濟衰退的押注。CME FedWatch數據顯示，截至15日晚間，與聯邦基金利率掛鉤的期貨顯示9月降息50個基點的可能性為25%，低於8月5日的85%左右；降息25個基點的可能性為75%，與聯準會將在9月啟動寬鬆周期的預期一致。

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德(Jim Baird)表示：「雖不一定完全排除硬著陸的可能性，但有很多理由相信，目前經濟走勢正在得到充分維持。」

Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)預計，軟著陸情景加上較低的利率，將有助於推動更多股票上漲，而不再由少數幾支大型股領漲。

凱投宏觀分析師認為，美國經濟軟著陸將支持人工智慧(AI)熱潮，進而推動市場走高，「我們對2024年底史指的預測仍為6000點，因為上半年占主導地位的AI將再次成為主流。」

最近的經濟數據雖然令人放心，但對於進入9月的市場而言，風險遠未解除。從歷史上看，9月一直是今年最不穩定的時期之一。投資人將密切關注輝達本月底的財報以及9月6日的非農就業報告。

投資 降息 就業

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