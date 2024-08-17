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穆迪示警：現金轉存 恐危及財富管理公司信用評級

財經新聞組／綜合報導

評級機構穆迪警告，針對財富管理公司現金轉存(cash sweep)計畫的監管調查可能會損害其信用評級，凸顯出摩根史坦利和富國銀行等投行的高利潤業務面臨威脅。

在對經濟的擔憂日益加劇之際，若評級下修將增加財富管理機構的成本。

現金轉存計畫允許財富管理機構將經紀帳戶中未投資的現金轉移到合作銀行，使客戶能夠從閒置資金中賺取回報。然而，這種作法引發爭議，因為合作銀行支付的利息通常低於客戶透過貨幣市場基金等其他選擇賺取的利息。

為了避免這些衝突，財富管理機構開始為客戶提供更多選擇。客戶可以選擇將未投資資金存入免稅基金或其他工具，而不是轉移到經紀人的合作銀行。

即使做出這些努力，監管調查仍然令人擔憂。富國銀行和摩根史坦利透露，它們的現金轉存計畫正在接受美國證券交易委員會(SEC)的審查；而美國商銀在其上季財報中強調這是一個潛在的風險因素。

穆迪表示，擁有多種收入來源將有助於減輕大型企業的風險。然而，債務負擔高、業務模式多元化程度較低的私募股權財富管理機構可能受到更嚴重的影響。

該評級機構補充說，這些調查可能會促使公司提高經紀帳戶的利息，從而壓縮整體利潤。

投資 摩根史坦利 利潤

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