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美股最錢線/近期低點回升 仍由科技股領軍

財經新聞組／綜合報導

由於最近的經濟數據緩解了對經濟衰退的擔憂，美股已從近期低點回升。

自8月5日股票大幅拋售以來，史指上漲近7%，而那指則上漲超過8%。深入剖析顯示，大型科技公司再次引領潮流。

資訊科技類股上漲近12%。人工智慧(AI)風潮領頭羊輝達也上漲21%以上。

市場迅速轉向之際，本周的最新經濟數據顯示，通膨率持續向聯準會2%的目標下降；而消費者支出維持成長，申請失業救濟金人數的速度似乎並未加快。

Edward Jones資深投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)指出，「經濟雖在放緩，但仍在成長，這是一個非常重要的區別。」「今天的問題不在於經濟收縮，就像上次就業報告後的擔憂那樣。」

本月稍早暴跌後，策略師表示，預計科技股將強勁反彈。

Piper Sandler分析師庫瑪(Harsh Kumar)於7日指出，在《Information》報導輝達即將推出的下一代AI晶片將順延3個月後，輝達股票出現了「巨大的機會」，引發了以半導體股為首的拋售。同樣地，美國商銀分析師艾爾亞(Vivek Arya)12日指出，輝達是該公司最看好的「反彈」選擇之一，預計半導體產業將在2024年底捲土重來。

「逢低買進」的熱潮已不限於輝達。Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)於8日將科技股從「平配」調升至「加碼」，並指出「風險回報」有所改善。

他的研究證明，在最近的回檔期間，與史指相比，科技股出現2002年以來最糟的單月表現。勒納解析這波拉回反映出投資人想擺脫擁擠交易，而不是股票基本面的變化。

他在8日給客戶的報告中寫道：「在經濟環境降溫的情況下，鑑於AI帶來的一些長期推動力及其優質成長前景，預計投資人將重返科技股。」「在當前的財報季中，AI的資本支出趨勢持續上升。」（財經新聞組）

輝達 投資 AI

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