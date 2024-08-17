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亞馬遜點名「吝嗇的消費者」分析：消費兩極化成新常態

財經新聞組／綜合報導

過去幾個月，經濟學家和投資人一直在關注消費下滑的趨勢。這些警訊包括6月零售額下滑以及亞馬遜財務長點名「吝嗇的消費者」。在家得寶上季可比銷售額大幅下滑之後，分析師本要準備迎接一輪難看的零售財報。但15日之後情況完全不同了。

7月零售額大幅回升1%，即使大部分成長來自汽車和加油站銷售，但成長類別廣泛。

零售巨頭沃爾瑪發布優於預期的獲利。雖然財務長雷尼(John David Rainey)看淡前景，但他還是相當樂觀。

他說，「我們已經看到消費者的一致性。如果細看第2季的每個月，就會發現它們都相當一致。一如預期，7月並未下滑。這也是我們對今年的整體展望。」

萬事達卡經濟研究所首席經濟學家邁耶(Michelle Meyer)認為，在長期的新冠疫情衝擊後，消費者支出將恢復正常趨勢趨勢，「我們現在面對的問題希望會感覺更加平衡；不同產業之間不一定會有那麼大的波動。」

但這並不意味著每個月的支出不會不平衡，也不代表所有收入水準的支出都會相同。高盛策略師深入研究公司財報電話會議後發現，消費者的情緒參差不齊。

柯斯汀(David Kostin)領導的團隊寫道：「本季持續存在的兩個共同討論點涉及公司產品的承受能力或價值，以及低收入群體與高收入群體消費者之間的差異。」

至於環境將如何影響各家零售商，BMO Capital策略師席格爾(Simeon Siegel)表示，與近年相比，差異化將會大得多，「即使環境看來顯然充滿挑戰，但仍有一些公司表現優異，在說服客戶購買它們必須銷售的產品時，收入仍在不斷增長。」「當直接競爭者出現完全相反的結果時，就讓人很難歸咎由上而下的宏觀壓力。」

隨著2024年財報季繼續進行，他預計這些差異將持續存在。

低收入 高盛 疫情

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