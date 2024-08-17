日圓套利交易捲土重來 避險基金、投資人重建部位

日圓套利交易有捲土重來之勢。（路透）

在日圓套利平倉潮引發全球股市賣壓近兩周後，隨著美國經濟衰退與日本升息 憂慮趨緩，最新數據顯示，許多投資 人已再度建立部位，借入日圓、投資高收益率資產，日圓套利交易似乎悄悄捲土重來。

日本券商龍頭野村國際發現，現在又有許多投資人開始借入日圓，投向其他收益率更高資產，顯示過去熱中套利交易的企業客戶和避險基金，正重新投入這些交易。

野村駐倫敦G-10貨幣現匯交易主管佛斯特（Antony Foster）說，在美國7月零售銷售數據超乎預期後，「套利交易明顯回歸」，多個帳戶賣出日圓，買入澳幣和英鎊。

澳洲線上外匯券商ATFX全球市場公司的數據指出，過去一周來，日圓空頭部位增加約30%~40%，其中很大一部分來自避險基金和高淨值客戶。

投資人重返日圓套利交易，凸顯這種可讓投資人迅速獲利的策略，實在非常具吸引力。Brandywine全球投資管理公司經理人霍根指出，投資人的記憶短暫，「現在有許多動能交易員投入這個領域」。

對還在觀望的投資人而言，關鍵之一是日本銀行（央行）今年是否會再次升息。日銀副總裁內田真一已表示，若金融市場不穩定，不會進一步升息，若日銀按兵不動，套利交易的誘惑勢將增強。

日銀總裁植田和男將於8月23日在國會發表講話，交易員將尋找利率動向進一步線索，若美聯準會（Fed）主席鮑爾同日稍晚在傑克森洞的談話，對9月降息2碼的押注潑冷水，套利活動可能會更大膽。

在7月底前，交易員普遍預期日銀將維持利率不變，放心押注數十億美元於日圓會繼續貶值，但之後日銀意外升息並放鷹、加上對美企財報不安情緒，以及美國7月就業報告疲軟，帶動日圓跳升，掀起日圓套利交易平倉潮及股市追繳保證金賣壓，拖累全球股市狂瀉。