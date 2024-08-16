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品浩：美國經濟並未邁向衰退 美債10年期殖利率看升

編譯簡國帆／綜合外電
全球債券基金巨擘品浩（PIMCO）認為，美國經濟並未邁向衰退。（路透）
全球債券基金巨擘品浩（PIMCO）認為，美國經濟並未邁向衰退。（路透）

儘管美國公債殖利率曲線上周盤中「解除倒掛」，暗示美國經濟衰退跡象浮現，但全球債券基金巨擘品浩（PIMCO）把此現象歸因於全球市場的複合連鎖反應，認為美國經濟並未邁向衰退。

美國2年期公債殖利率5日一度低於10年期公債殖利率，但終場仍高於10年期公債殖利率，顯示這條美債殖利率曲線最終依然倒掛。道瓊市場數據的資料顯示，2年期公債殖利率高於10年期公債殖利率的殖利率曲線倒掛現象，已連續持續創紀錄的530個交易日，在過去，這條殖利率曲線過去解除倒掛時，一直都是經濟加速邁向衰退的可信指標。

但品浩固定收益投資組合經理人庫德澤爾（Mike Cudzil）認為，上周美國2年期公債殖利率一度高於10年期公債殖利率，是受到市場複合連鎖效應的帶動，並非顯示經濟即將陷入衰退，日圓套利交易劇烈平倉的溢出效應，「顯然在許多不同市場引發重大波動」。

庫德澤爾指出，美國10年期公債殖利率本周漲到約3.9%，暗示經濟不太可能陷入困頓。他的團隊預期，聯準會（Fed）今年底前將降息三次，也就是9、11、12月各降息1碼，並預估美國今年底的通膨率將約為3%，高於Fed的2%目標，可能推升10年期公債殖利率。他在評論美國10年期公債殖利率時認為，以投資組合來說，「4.25%現在是新的5%」門檻，但債券現在的表現比一年前更具避險特質。

彭博資訊策略師也認為，美國最新數據顯示軟著陸前景依然無虞，意味著Fed在啟動寬鬆時，不必急著一次降息2碼，雖然過去降息次數減少會對股市造成壓力，但這次的原因是美國經濟近期不會陷入衰退，最終將成為股市利多。

殖利率 降息 投資

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