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美債務成本飆高 還需加計聯準會虧損約1000億美元的大窟窿

編譯季晶晶／綜合15日電
高利率環境下，聯準會手上債券組合的收入不足以付息給金融機構存入的準備金，這加重了美國政府的債務成本，去年的利息支出要多增加1000億美元。(美聯社)
高利率環境下，聯準會手上債券組合的收入不足以付息給金融機構存入的準備金，這加重了美國政府的債務成本，去年的利息支出要多增加1000億美元。(美聯社)

美國政府的利息支出正迅速竄高。根據財政部本周公布的最新數據，截至7月的一年間，財政部為美國公債支付的淨利息大約8610億美元，幾乎是兩年前的兩倍。此外，高利率環境讓聯準會有帳面虧損，導致美國政府去年實際上的利息支出多增加了大約1000億美元。

自從根據量化寬鬆政策（QE）開始增持財政部發行的債券以來，聯準會一直是美國債務成本計算裡的一個重要因素。

聯準會透過金融機構存入的準備金來支付購債費用，但那筆錢是要付息的，大致按政策利率計算，最終出自財政部支付公債利息的同一個帳戶。

在QE時期的大部分時間，短期利率低到足以讓聯準會在資產負債表上獲利，這些利潤會上繳財政部。例如2010年代中期，財政部每付息1美元，能自聯準會收到大約40美分的利潤。但聯準激進升息之後，目前的利息支出（為銀行存入大約3.3兆美元的準備金支付5.4%的利率）遠高於手中債券組合帶來的收入。

聯準會的利息收入低於付息金額時，不足之數被稱為遞延資產，這個窟窿（等聯準會再次獲利時才能補上）最近正以每周近20億美元的速度迅速擴大，本月已達1880億美元。2022年之前，聯準會曾上繳1000億美元給美國財政部。

隨著聯準邁向寬鬆，美國的債務成本負擔可能有所緩解。聖路易聯準銀行總裁穆薩林周四成為最新一位表示很快會降息的決策者。儘管如此，由於利率可能高於QE期間的水準，聯準會要數年之久才能抹除遞延資產，並重新開始上繳現金給財政政部。聖路易聯準銀行去年11月的一篇文章估計，可能要等2027年年中之後。

聯準會 財政部 利率

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