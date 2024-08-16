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沃爾瑪上季營收成長近5%優於預期 二度調升全年財測

財經新聞組／綜合報導

美國零售巨擘沃爾瑪15日公布2025會計年度第二季財報，受惠門市、線上商城客流量增加，而且食品雜貨部門以外的銷售也有所改善，該季營收、獲利雙雙優於華爾街分析師預期。此外，沃爾瑪還上調全年財測，為今年內第二次上修。

沃爾瑪調升全年財測，上季營收成長近5%，該公司的店面和官網吸引了更多訪問量，雜貨部門以外的銷售額也有所改善。

沃爾瑪目前預計全年銷售額將成長3.75%至4.75%，調整後每股獲利將在2.35至2.43元間。該公司先前預計全年淨銷售額成長3%至4%，調整後每股獲利在2.23至2.37元之間。

雖然沃爾瑪提高財測，但預計下半年業績可能不會像華爾街預期的那麼強勁。預計第3季調整後每股獲利為51至52分，低於分析師預期的54分。分析師也預計今年調整後每股獲利為2.43元，這是沃爾瑪財測的最高值點。

財務長雷尼(John David Rainey)表示，該公司光明的前景反映了今年上半年的實力，「我們的會員和顧客仍然有選擇性、有洞察力、追求價值，專注於必需品等東西，而不是非必需品。但重要的是，我們沒有看到消費者需求受到任何額外的損害。」

他表示，該季每個月都「相對穩定」。並補充說，返校季「有個非常好的開始」。

沃爾瑪另一個有希望的指標：草坪和花園用品等一般商品的銷售11季以來首次出現正成長。

截至7月31日當季，沃爾瑪淨利降至45億元，或每股56分；而去年同期為78.9億元，或每股97分。調整後每股獲利67分，高於預期的65分。

營收較去年同期的1616.3億元成長至1693.4億元。

沃爾瑪美國第2季可比銷售額較去年同期成長4.2%，超出分析師預期。不包括燃油，山姆會員店的可比銷售額成長5.2%，符合分析師的預期。

全球電子商務銷售額成長21%；美國成長22%

與去年同期相比，本季沃爾瑪美國客戶造訪該公司店面和官網的次數增多，支出也略有增加。與去年同期相比，交易量成長3.6%，平均帳單金額成長0.6%。

沃爾瑪 華爾街

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