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佛林集團加碼收購溫蒂漢堡83家美國門市 總數達277家

財經新聞組／綜合報導

自稱是全球最大加盟店經營商的佛林集團(Flynn Group)在新澤西州和賓州收購了83家溫蒂漢堡(Wendy's)加盟店，使其總數達到277家。

該公司執行長佛林(Greg Flynn)表示，該交易已於14日完成。交易條款和賣方身分並未透露。

這項收購使總部位於舊金山的佛林集團成為溫蒂在美國最大的加盟經營商之一，占這家漢堡連鎖店的門市幾乎十分之一。佛林集團於2021年從破產營運商手中收購約190家門市，成為溫蒂漢堡的加盟經營商。

溫蒂一開始反對佛林加入，理由是佛林擁有競爭對手的餐廳。佛林除了溫蒂之外還擁有Arby's和Panera Bread分店。

總部位於俄亥俄州哥倫布市的溫蒂漢堡8月1日透露，最近一季其美國門市的同店銷售額僅成長0.6%，國際門市的同店銷售額成長了2.5%。

佛林集團年銷售額達50億元，經營超過2900家加盟經營店，包括溫蒂漢堡、Applebees、Taco Bell、Arby's、Panera Bread、必勝客和Planet Fitness。

佛林集團去年成為溫蒂漢堡在澳洲的唯一加盟經營商，計畫未來10年內在澳洲開設200家餐廳。今年稍早，該公司還收購買溫蒂漢堡的紐西蘭加盟經營權。

澳洲 新澤西州 俄亥俄州

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