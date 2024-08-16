美股最錢線／全球消費疲軟 跌勢延至秋季 恐見拋售潮

大型投資 機構正準備應對夏季股市暴跌延續到秋季的可能，擔心在美國經濟衰退擔憂和日本央行 措手不及升息所引發的混亂之後，將出現更大範圍的拋售浪潮。

股票和外匯交易熱絡，造成價格下跌、波動和對沖基金拋售的惡性循環，而這種突然逆轉的現象已經緩解，本周至今全球股市上漲近 2%。

但管理著數千億美元投資的資產管理公司表示，由於美國就業 市場和全球消費趨勢出現疲軟跡象，降低了市場餘震的門檻，它們可能繼續拋售股票，而不是重新買入。

管理1700億元資金的松橋投資多元資產主管凱利(Michael Kelly)表示，「未來兩個月情勢將會非常非常不穩定。」並補充指出，預計下個月美國將首次降息，但這對於拯救經濟來說可能為時已晚。

瑞銀歐洲股票策略主管佛勒(Gerry Fowler)表示，對沖基金拋售可能已經結束，但行動較慢的主流投資經理人通常需要4到6周的時間來調整投資組合。

高盛策略師魯伯納(Scott Rubner)在最新報告中表示，退休基金將進一步出售股票部位並轉向固定收益；並補充指出，9月下半月通常是華爾街自1950年以來一年中表現最糟糕的時期。

Russell Investments首席美國投資策略師艾特爾曼(Paul Eitelman)表示，若美國就業報告再度疲弱，將有可能引發新的波動。

聯準會主席鮑爾在下周傑克遜霍爾央行年度會議上的演講，和人工智慧巨頭輝達8月28日的財報，將是市場風險事件。

百達資產管理資深多重資產策略師塞伊(Arun Sai)表示，「即使從根本上講這是合理的，但波動使增加部位變得困難。」

基金經理人的風險委託往往會阻止他們在股價大幅波動時買入股票。