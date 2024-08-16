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美股最錢線／全球消費疲軟 跌勢延至秋季 恐見拋售潮

財經新聞組／綜合報導

大型投資機構正準備應對夏季股市暴跌延續到秋季的可能，擔心在美國經濟衰退擔憂和日本央行措手不及升息所引發的混亂之後，將出現更大範圍的拋售浪潮。

股票和外匯交易熱絡，造成價格下跌、波動和對沖基金拋售的惡性循環，而這種突然逆轉的現象已經緩解，本周至今全球股市上漲近 2%。

但管理著數千億美元投資的資產管理公司表示，由於美國就業市場和全球消費趨勢出現疲軟跡象，降低了市場餘震的門檻，它們可能繼續拋售股票，而不是重新買入。

管理1700億元資金的松橋投資多元資產主管凱利(Michael Kelly)表示，「未來兩個月情勢將會非常非常不穩定。」並補充指出，預計下個月美國將首次降息，但這對於拯救經濟來說可能為時已晚。

瑞銀歐洲股票策略主管佛勒(Gerry Fowler)表示，對沖基金拋售可能已經結束，但行動較慢的主流投資經理人通常需要4到6周的時間來調整投資組合。

高盛策略師魯伯納(Scott Rubner)在最新報告中表示，退休基金將進一步出售股票部位並轉向固定收益；並補充指出，9月下半月通常是華爾街自1950年以來一年中表現最糟糕的時期。

Russell Investments首席美國投資策略師艾特爾曼(Paul Eitelman)表示，若美國就業報告再度疲弱，將有可能引發新的波動。

聯準會主席鮑爾在下周傑克遜霍爾央行年度會議上的演講，和人工智慧巨頭輝達8月28日的財報，將是市場風險事件。

百達資產管理資深多重資產策略師塞伊(Arun Sai)表示，「即使從根本上講這是合理的，但波動使增加部位變得困難。」

基金經理人的風險委託往往會阻止他們在股價大幅波動時買入股票。

投資 就業 央行

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