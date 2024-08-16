雪佛龍支付瑞奇蒙5.5億元

瑞奇蒙市政府發表聲明表示，雪佛龍將在10年內向市議會支付5.5億元。根據和解協議，該郡放棄了對該石油 巨頭瑞奇蒙煉油廠徵收新稅進行民調 的提議。瑞奇蒙原本計畫尋求選民批准對每天處理約25萬桶原油的雪佛龍煉油廠徵稅，並表示雪佛龍應向其存在一個多世紀以來的社區支付其合理稅額。現在雪佛龍將在2025年7月1日至2035年6月30日期間按年分期付款；瑞奇蒙市政府則同意撤銷民調提議。

迪爾第3財季獲利超出預期

迪爾公司(Deere & Co)第3季獲利超出分析師的預期，因為強有力的定價和成本控制措施保護其利潤率，使其免受農業設備需求疲軟的影響。這家美國機械製造商成功地維持了兩年前的漲價；漲價是由於供應鏈複雜化以及工業和農業設備需求激增所致。由於農作物價格下跌和借貸成本高企，價格上漲讓這家農業設備製造商免受新機器需求放緩的影響，這也迫使經銷商限制庫存補貨。該公司第3季淨利為每股6.29元，而分析師平均預期為5.63元。淨銷售額和收入下降17%至131.5億元。

Tabby包熱賣 Caoch業績佳

Coach母公司Tapestry因其廣受歡迎的Tabby手袋需求強勁，第4財季業績超出華爾街預期；這代表即使全球消費放緩，人們對平價精品的興趣仍強勁。截至6月29日當季淨銷售額為15.9億元，超過分析師預期的15.7億元。不計項目，每股獲利92分，也超出88分的預期。Tapestry依靠Coach家族的Tabby單肩包來推動其門市的全價銷售，不過旗下另外兩個品牌Stuart和Kate Spade正面臨中國和美國需求疲軟的困境。

亞馬遜 在英測試無人機配送

亞馬遜和其他六個組織已被選中參加擴大無人機在英國使用範圍的試驗。英國民航局(CAA)宣布，該實驗將涉及將操作員視線外的無人機整合到英國領空；這些無人機將使用先進的導航、控制和偵測其他飛機的技術。為離岸風電場等遠端基礎設施提供服務、北海檢查以及提供緊急醫療用品的項目，均屬於此試驗範圍。該試驗將收集有關無人機如何檢測和避開其他飛機的數據，以及可以發送的電子訊號，以使其他空域使用者和空中交通管制可以看到它們。