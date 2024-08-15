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飢不擇食？瑪氏砸巨資併品客母公司 有長遠考量

編譯湯淑君／綜合外電
M&M巧克力糖球和士力架製造商瑪氏（Mars）同意以360億美元鉅資，收購品客（Pringles）洋芋片母公司Kellanova。（歐新社）
M&M巧克力糖球和士力架製造商瑪氏（Mars）同意以360億美元鉅資，收購品客（Pringles）洋芋片母公司Kellanova。（歐新社）

消費者都明白，飢腸轆轆時到超市購物是危險的事。但M&M巧克力糖球和士力架製造商瑪氏（Mars）卻樂得砸360億美元鉅資，收購品客（Pringles）洋芋片母公司Kellanova。在消費者覺醒「垃圾食品」有礙健康、Ozempic等減重藥走紅可能衝擊銷售之際，這樁併購交易宣布的時機顯得很怪異。

彭博資訊專欄作家費爾斯德指出，瑪氏在這個時候出手，是有更急迫的考量：隨著消費者變得更精打細算，又遭遇超市自有品牌低價競爭，提振零售銷售是燃眉之急。

總歸一句，大環境改變了。過去兩年期間，食品售價勁揚，包裝食品大廠營收蒸蒸日上。但如今情勢已逆轉，漲價的效應消退，迫使廠商設法擴大銷售。

瑪氏之所以相中Kellanova，是因為這家零售公司自從去年從家樂氏（Kellogg）分割出來、獨立門戶後，業績表現優異，營收成長比同業快速，還調高全年財測，與眾多下修財測的競爭對手大異其趣。

瑪氏與Kellanova合併後，淨營收達630億美元，並吃下6.2%的全球零食市占，將握有更強大的議價權可抵禦超市業者要求降價的壓力。

兩者結合也將掌控七大零食與糖果品牌，這些品牌合計年營收超過10億美元。

而且，瑪氏與Kellanova聯手，產品創新能力也將如虎添翼。家喻戶曉的知名食品大廠推陳出新的能力，是贏回精打細算消費者的關鍵。

當然，雙方合併也能提升營運效率，協助減輕漲價步調減緩壓縮利潤的壓力。這樁交易標榜放眼「拚成長」，但「削減成本」顯然有助於因應更艱難的市況。

瑪氏也能藉此為豐富產品陣容、拓展市場版圖作長遠佈局。該公司的產品偏重巧克力，併入Kellanova後，不僅產品更平衡、多元，也能提高在非洲和拉丁美洲的市場能見度。

同時，這樁交易也能協助瑪氏防禦減重藥衍生的衝擊，因為加入了較健康的替代選擇如Nutri-Grain穀物棒，可跟瑪氏堅果棒品牌Kind Bar相輔相成。

以上種種好處，說明為什麼瑪氏願意花大錢買下Kellanova。瑪氏將支付每股83.50美元的現金，比8月2日（媒體披露雙方洽談收購前的最後一個交易日）Kellanova收盤股價溢價33%，比起之前30個交易日的平均股價更溢價44%。

鑒於美國消費者健康意識日益增強，食品通膨則進一步減緩，這樁併購交易可提醒更多食品廠商：儘早採取行動因應。

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